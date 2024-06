Produktnews: Vor drei Jahren startete Brose sein Remanufacturing-Programm, welches alten E-Bike Motoren wieder neues Leben einhaucht. Die gebrauchten Antriebe werden in dem Berliner Brose Werk zerlegt, gereinigt, repariert und bei Bedarf ersetzt, um so den Motor wieder in einen neuwertigen Zustand zu versetzen. Ab sofort können Fahrradhändler in Deutschland und Österreich die wiederaufbereiteten Antriebe über den Brose Vertriebspartner RA-CO beziehen.

Mit seinem Remanufacturing-Programm bietet der Berliner E-Bike Motorenhersteller eine sehr nachhaltige Alternative zu fabrikneuen Antrieben. Durch die professionelle Wiederaufbereitung vordefinierter Komponenten spart Brose nach eigenen Angaben pro Antrieb rund 13 Kilogramm CO2-Emissionen ein – und damit rund ein Drittel im Vergleich zur Neuproduktion. Bei dem Prozess verwendet der Hersteller von E-Bike-Systemen bestimmte Bauteile aus retournierten Antrieben wieder. Die Komponenten werden intensiv geprüft und gereinigt, bevor sie um fehlende Neuteile ergänzt und zu wiederaufbereiteten Motoren zusammengebaut werden. So enthält die Remanufacturing-Variante des Brose Drive S Mag wiederaufbereitete Komponenten, die insgesamt rund 30 Prozent seines Gesamtgewichts ausmachen.

Remanufacturing-Antriebe: Wie bei fabrikneuen Modellen zwei Jahre Gewährleistung

Ab sofort können Fahrradhändler in Deutschland und Österreich die wiederaufbereiteten Antriebe des Berliner Systemherstellers unkompliziert über den langjährigen Brose Vertriebspartner RA-CO beziehen. Der neue Vertriebsweg bedeutet für Endkunden den Zugewinn einer ökologisch und wirtschaftlich sinnvollen Lösung bei Defekten. Bisher konnten sie zwischen einer Reparatur und dem Einbau eines neuen Antriebs wählen. Mit der Entscheidung für einen Remanufacturing-Antrieb haben sie jetzt aber außerdem die Möglichkeit, nicht nur die Umwelt zu schonen, sondern auch den eigenen Geldbeutel. Laut Brose stehen die wiederaufbereiteten Antriebe Neuprodukten in nichts nach, weshalb es wie bei fabrikneuen Modellen zwei Jahre Gewährleistung gibt.

Web: www.brose-ebike.com