Radsport: Das Radsport-Jahr 2024 steht unter keinem guten Stern. Wieder sorgt ein Massensturz für zahlreiche Verletzungen. Die fünfte Etappe des Critérium du Dauphiné wurde zunächst unterbrochen, dann abgebrochen. So gibt es heute keinen Tagessieger.

Nur noch rund 20 Kilometer wären zu fahren gewesen, dann der Crash. Über 30 Fahrer liegen auf der regennassen Fahrbahn. Die fünfte Etappe des Critérium du Dauphiné muss abgebrochen werden, weil die Sanitäter mit den Sturzopfern ausgelastet sind. Erwischt hat es vor allem Steven Kruijswijk (Visma – Lease a Bike), der zunächst in die stabile Seitenlage gebracht werden musste und später ins Krankenhaus gefahren wurde. Auch Teamkollege Dylan van Baarle (Visma – Lease a Bike) sah nicht gut aus. Die niederländische Equipe hat in dieser Saison wirklich das Pech gepachtet. Auch Nils Politt (UAE), Gregor Mühlberger (Movistar), Juan Ayuso (UAE), Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) und Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) sind zu Fall gekommen. Über den Gesundheitszustand der meisten Profis ist bis dato aber noch nichts genaueres bekannt. Nach einer längeren Unterbrechung haben die Fahrer das Rennen neutralisiert fortgesetzt und gemeinsam das Ziel erreicht. Ein Etappensieger wurde auf der 167 Kilometer langen Etappe von Amplepuis nach Saint-Priest nicht gekürt

⚠️ Officiel : l’étape sera neutralisée intégralement en raison de l’absence d’assistance médicale encore disponible. Il n’y aura pas de temps pris sur cette étape, et pas de vainqueur d’étape.

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 6, 2024