Produktnews: Für das Modelljahr 2025 hat RockShox direkt eine ganze Reihe technischer Neuerungen im Gepäck, die zugleich dann auch eine ganze Reihe neuer Produkte bedeuten. Sowohl bei den Gabeln gibt es über fast alle Federwegsbereiche hinweg Updates als auch bei den Dämpfern, wo man mit dem Vivid Coil sogar einen neuen Stahlfederdämpfer auf den Markt bringt.

RockShox 2025 Federgabeln: Charger 3.1 Dämpfung für Pike, Lyrik und ZEB

Nachdem man im letzten Produktzyklus 2023 mit der Charger 3 Kartusche die Dämpfung in den Performance-Gabeln komplett neu gedacht hatte, bekommt diese nun für 2025 einige Upgrades spendiert. Entsprechend logisch ist auch der Name der neuen Dämpfung: Charger 3.1

Mehr und weniger Dämpfung

Die Charger 3.1 profitiert von einem neu konzipierten internen Ölflusssystem, das eine um 68% verbesserte Durchflussrate in der „Open“-Position der Low-Speed Compression mitbringt. Diese Steigerung wird durch die Vergrößerung und Neupositionierung der internen Kanäle erreicht, die den Widerstand verringern und so die Bewegung des Öls durch das System erleichtern. Ein geringerer Dämpfungswiderstand soll das Ansprechverhalten der Gabel auf kleine Stöße verbessern und die Traktion erhöhen, indem die Gabel schneller auf Veränderungen der Fahrbahnoberfläche reagieren kann. Zudem dürfen sich vor allem leichte Fahrer über noch weniger Dämpfung bei komplett offener Position freuen.

Erweiterter Einstellungsbereich

Die Charger 3.1 erweitert den verfügbaren Einstellungsbereich für beide Druckstufen signifikant. Die High-Speed Compression (HSC) bietet jetzt einen größeren Bereich für die Feinabstimmung der Dämpfung bei hohen Geschwindigkeiten und starken Schlägen. Dies ermöglicht es Fahrern, den Grad der Dämpfung so anzupassen, dass die Gabel auch auf schnellen und rauen Abfahrten möglichst optimale Kontrolle und Stabilität bietet. Die Low-Speed Compression (LSC) hat ebenfalls einen erweiterten Einstellbereich, der besonders bei langsameren, technischen Passagen eine präzisere Abstimmung ermöglichen dürfte. Die Anzahl der Klicks bleibt dabei übrigens gleich: Heißt im Umkehrschluss, jeder Klick hat nun einen größeren Effekt auf das Fahrgefühl.

Unabhängigkeit der Druckstufeneinstellungen

Ein weiteres Hauptmerkmal der Charger 3.1 ist die vollständige Entkopplung der Einstellungen für die High-Speed und Low-Speed Compression (HSC und LSC). Im Gegensatz zur Charger 3, wo Anpassungen in einem Bereich minimale, aber spürbare Effekte auf den anderen haben konnten, ermöglicht der neue Aufbau der Charger 3.1 Kartusche eine vollständig isolierte Anpassung. Diese Unabhängigkeit wird durch die Verwendung separater Einstellmechanismen erreicht, die eine Überlappung der Dämpfungsregelkreise verhindern. Dies dürfte es für Fahrwerks-Tüftler deutlich einfacher machen, sich an ihr optimales Setup heranzutasten.

Upgrade-Optionen und Kompatibilität

Bezüglich ihrer Abmessungen ist die Charger 3.1 Kartusche identisch mit ihrem Vorgänger. Dies eröffnet Besitzern von Modellen wie der 2023 Pike (C1+), Lyrik (D1+) und ZEB (A1+) die Möglichkeit, ihre bestehenden Gabeln durch Umrüstungskits auf die Charger 3.1 Dämpfung zu aktualisieren. Diese Kits beinhalten alle notwendigen Komponenten, um die alte Dämpfungseinheit entweder vollständig zu ersetzen oder „upzugraden“ und bieten so eine kosteneffektive Lösung, um die neueste Technologie zu nutzen, ohne in eine neue Gabel investieren zu müssen.

Von der Dämpfung abgesehen erhalten die Gabeln außerdem ein neues Gleitlager-Paket. Hier hat man laut RockShox viel getüftelt, um diese noch besser auf die jeweilige Gabel abzustimmen. Das dürfte sich sowohl positiv auf das Ansprechverhalten auswirken als auch die Haltbarkeit verbessern.

RockShox 2025: Die neuen Federgabeln im Überblick

Sämtliche Performance-Gabeln wird es auch 2025 in jeweils vier Varianten geben, wovon jedoch nur zwei im Aftermarket erhältlich sein werden. Die Select+ und Base-Modelle werden auch weiterhin ausschließlich an Kompletträdern Verwendung finden.

RockShox ZEB 2025

Die auffälligste Neuerung der ZEB hat nichts mit ihren inneren Werten zu tun: Die Vollgas Enduro- und E-MTB-Gabel kommt 2025 nämlich in der Ultimate-Variante in einem neuen, feurigen Rot – damit dürfte sie nicht nur technisch ein tolles Paar mit dem neuen Vivid Coil bilden.

RockShox ZEB Ultimate RockShox ZEB Select+ RockShox ZEB Select RockShox ZEB Dämpfung Charger 3.1 RC2 mit ButterCups Charger 3.1 RC2 Charger RC Rush RC Feder DebonAir+ mit ButterCups DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ Laufradgröße 27,5" / 29" 27,5" / 29" 27,5" / 29" 27,5" / 29" Federweg 150 - 190 mm 150 - 190 mm 150 - 190 mm 150 - 190 mm Offset 38 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 38 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 38 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 38 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") Gewicht 2.341g 2.295g 2.309g 2.341g UVP 1.249 Euro Nur OEM 968 Euro Nur OEM

RockShox Lyrik 2025

Die Lyrik als Gelände-Allrounder mit 35 mm Standrohren dürfte auch 2025 weiterhin zu den beliebtesten und am weitesten verbreiteten Gabeln von RockShox gehören.

RockShox Lyrik Ultimate RockShox Lyrik Select+ RockShox Lyrik Select RockShox Lyrik Dämpfung Charger 3.1 RC2 mit ButterCups Charger 3.1 RC2 Charger RC Rush RC Feder DebonAir+ mit ButterCups DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ Laufradgröße 27,5" / 29" 27,5" / 29" 27,5" / 29" 27,5" / 29" Federweg 140 - 160 mm 140 - 160 mm 140 - 160 mm 140 - 160 mm Offset 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") Gewicht 2.028g 1.968g 1.928g 1.973g UVP 1.199 Euro Nur OEM 912 Euro Nur OEM

RockShox Pike 2025

Die leichte Trail-Gabel Pike bekommt neben der neuen Charger 3.1 Dämpfung als einzige auf ein Upgrade bei der Luftfeder. Durch eine innen hohlgefräste Top-Cap konnte man das Negativvolumen vergrößern für ein besseres Ansprechverhalten zu Beginn des Federwegs.

RockShox Pike Ultimate RockShox Pike Select+ RockShox Pike Select RockShox Pike Dämpfung Charger 3.1 RC2 mit ButterCups Charger 3.1 RC2 Charger RC Rush RC Feder DebonAir+ mit ButterCups DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ Laufradgröße 27,5" / 29" 27,5" / 29" 27,5" / 29" 27,5" / 29" Federweg 120 - 140 mm 120 - 140 mm 120 - 140 mm 120 - 140 mm Offset 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") 37 mm (27,5"), 44 mm (27,5", 29") Gewicht 1.887g 1.828g 1.778g 1.833g UVP 1.169 Euro Nur OEM 855 Euro Nur OEM

RockShox 2025 Dämpfer: Upgrades für Super Deluxe und neuer Vivid Coil

Ähnlich wie bei den Gabeln wurde auch beim Super Deluxe Dämpfer für 2025 die Dämpfung überarbeitet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Erhöhung des Ölflusses im Low Speed Compression Kreislauf, wodurch sich hier der Einstellbereich nun deutlich vergrößern soll. Ebenso hat man sich den Übergangsbereich zwischen Druck- und Zugstufe genau angesehen und optimiert. Dadurch soll der Dämpfer schneller reagieren und nicht in der Dämpfung „hängen bleiben“.

Ergänzend zu den bereits erhältlichen linearen und progressiven Luftkammern gibt es für den Super Deluxe fortan auch die Debonair+ Linear XL Kammer. Sie soll die Lücke zwischen Super Deluxe und Vivid schließen, ein insgesamt als lineareres und „coil-ähnliches“ Ansprechverhalten bieten. Da man bis zu 8 Bottomless Tokens verwenden kann, lässt sie sich jedoch auch ausreichend progressiv gestalten, um entsprechenden Hinterbaudesigns gerecht zu werden.

Die neue Luftkammer ist ausschließlich als Ersatzteil zu haben und mit dem Super Deluxe C1+ und Deluxe C1+ ab dem Modelljahr 2023 erhältlich.

Upgradekits für die neue Dämpfung

Wie auch bei den Gabeln möchte man bei RockShox den Besitzern bestehender Dämpfer auch die Möglichkeit geben, auf die neuen Technologien upzugraden. Deshalb gibt es neben dem RC2T Reservoir Upgrade auch den High-Flow Piston als Ersatzteil im Aftermarket. Anleitungen und Videos zum Einbau will RockShox selbst bereitstellen.

RockShox Super Deluxe 2025: Die verschiedenen Varianten

RockShox Pike Ultimate RockShox Pike Select+ RockShox Pike Select RockShox Pike Dämpfung RC2T RCT RT R Hydraulic Bottom-Out Fixed, optional Fixed, optional Fixed, optional Fixed, optional Luftfeder DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ Gewicht 458g 458g 450g 445g UVP 649 - 679 Euro Nur OEM Nur OEM Nur OEM

RockShox Vivid Coil 2025: Alles neu für Downhill, Enduro und Freeride

Neben den Updates für den Super Deluxe steht bei den RockShox Dämpfern 2025 vor allem der komplett neu gestaltete Vivid Coil im Rampenlicht. Erhältlich als DH-Variante für das Gravity Segment und auch für Enduro-Bikes. Letzterer wird dann den bekannten SuperDeluxe Coil im Portfolio der US-Amerikaner ersetzen.

Neue TouchDown-Technologie

Herzstück des neuen RockShox Vivid Coil ist die TouchDown Technologie. Damit bezeichnet RockShox ein positionsabhängiges Dämpfungssystem, das das coil-typische sensible Ansprechverhalten mit gleichzeitig viel Gegenhalt im mittleren Federwegsbereich und großen Reserven bei harten Schlägen verbinden möchte. So arbeitet der Dämpfer in den ersten 10% des Hubs komplett ohne Druckstufendämpfung, die dann im Anschluss je nach Einstellung unterschiedlich stark einsetzt. Gegen Ende des Federwegs kann man dann über den einstellbaren hydralischen Bottom-Out das Verhalten des Dämpfers je nach Gelände und Fahrstil anpassen.

RockShox Vivid Coil 2025: Die verschiedenen Varianten

Vivid Coil Ultimate Vivid Coil Ultimate DH Vivid Coil Select+ Vivid Coil Select Vivid Coil Dämpfung RC2T RC2 RCT RT R Hydraulic Bottom-Out Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Gewicht 902g 902g 900g 892g 887g UVP 699 - 729 Euro 699 - 729 Euro Nur OEM Nur OEM Nur OEM

Web

www.rockshox.com