Produktnews: Mit der RockShox Psylo kehrt ein bekannter Name zurück und bildet fortan das Einstiegssegment bei den Allround-Trailgabeln zwischen 130 und 160 mm Federweg. Die bekannte Domain bekommt außerdem wie die Gravel-Gabel Rudy eine neue Dämpfung spendiert. Wir fassen die Federgabel-News aus dem Hause RockShox für 2025 zusammen.

Kurz bevor die heiße Phase der Saison in unseren Breitengraden startet, präsentiert RockShox eine ganze Reihe neuer Federgabeln, mit dem man gleichzeitig auch im eigenen Portfolio wieder für etwas mehr Ordnung sorgt. Für allem die Rückkehr der Psylo ist spannend, dazu mit einer komplett neuen Dämpfung, die auch die aktualisierte Domain erhalten wird. Diese beiden Gabeln könnten im Einstiegssegment neue Maßstäbe setzen – für die Domain folgt zeitnah ein Test, um die Performance der neuen Gabel auch in der Praxis einordnen zu können.

RockShox Psylo und Domain für 2025: Neue Preis-/Leistungs-Kracher für Trail, Enduro und E-MTB?

RockShox macht Hausputz: In den vergangenen Jahren war es im Portfolio des Fahrwerks-Riesen ziemlich unübersichtlich geworden. Viele Gabeln hatten Überschneidungen beim Einsatzgebiet und den Technologien, selbst als Kenner der Branche war es mitunter nicht ganz einfach den Durchblick zu behalten. Für 2025 gibt es nun deshalb eine Radikalkur: Vor allem bei der Allround-Plattform mit 35 mm Standrohren, wo es bislang neben der Top-Gabel Lyrik auch noch Revelation, Yari und 35 gab, wird aufgeräumt. Die Neuauflage der Psylo bildet nun die günstigere Alternative zur bekannten Lyrik, alle anderen Modelle fallen nach und nach weg. Damit wählt man einen ähnlichen Weg wie bei der stabileren 38 mm Plattform, wo es neben der Top-Gabel Zeb die günstigere Domain gibt. Letztere bekommt für 2025 auch ein ziemlich umfassendes Upgrade.

Neue Isolator Dämpfung

Die neue Isolator RC Dämpfung ist inspiriert von der Charger 3 Dämpfung in den Top-Gabeln der US-Amerikaner und soll eine ähnliche Performance in das neue Einstiegssegment bringen. Wie beim Top-Dämpfer gibt es hier ein IFP-Design (Internal Floating Piston), das ein konsistentes Ansprechverhalten auf dem Trail garantieren soll. Bei den Einstellmöglichkeiten liegt der Fokus auf ein simples und schnelles Setup: Die Druckstufe lässt sich in den drei Positionen Open, Pedal und Firm einstellen, die Zugstufe bietet hingegen 16 Clicks. Letztere passt ihre Performance durch einen Dual-Flow-Kreislauf entsprechend des genutzten Federwegs an.

Ein grundsätzlicher Unterschied im Vergleich zum „großen Bruder“ Charger 3 ist der Aufbau: Während Letztere in einer geschlossenen Kartusche untergebracht ist, ist die Isolator RC Dämpfung direkt integriert und „offen“. Deswegen bringt die Isolator auch ein paar Gramm mehr auf die Waage, ebenso ist eine Umrüstung zwischen Charger 3 und Isolator RC so nicht möglich.

Neue DebonAir Luftfeder

Ähnlich wie bei der Dämpfung hat man sich auch bei der Luftfeder von den High-End Gabeln im Portfolio inspirieren lassen. Die neue DebonAir kommt mit einer Positiv- und einer Negativkammer und soll im Vergleich zum Vorgänger vor allem im mittleren Federwegsbereich mehr Gegenhalt bieten.

RockShox Psylo: 35 mm Chassis für Trail und AM

Über zwei Jahrzehnte ist es her, dass RockShox zum letzten Mal eine Psylo im Programm hatte: Als Trail-Allrounder gedacht und brachte sie für damalige Verhältnisse geradezu üppige 125 mm Federweg mit. Für 2025 beleben die US-Amerikaner die Gabel neu und sie behält ihr ursprüngliches Metier als MTB-Allrounder, jedoch in moderner Interpretation. In Zahlen gesprochen heißt das 35 mm Standrohre, 130 – 160 mm Federweg und erhältlich für 27,5 Zoll und 29 Zoll.

Im Portfolio von RockShox ersetzt die neue Psylo gleich drei Modelle und beerbt sowohl Yari, Revelation und die 35. Entsprechend gibt es die Psylo auch in drei Varianten, von denen nur das Top-Modell Gold RC mit der neuen Isolator Dämpfung und der DebonAir Feder ausgestattet ist. Die Psylo Silver RC und Silver R setzen auf einfachere, bekannte Komponenten. Grundsätzlich ist die Psylo damit die günstige Alternative zur bekannten Lyrik. Im Aftermarket erhältlich sein wird lediglich die Psylo Gold RC.

Eckdaten RockShox Psylo 2025

Laufradgröße: 27,5 Zoll und 29 Zoll

Federweg: 130, 140, 150 und 160 mm

Offset: 37 mm (nur OEM) und 44 mm

Gewicht: ab 2.320 g (160 mm)

UVP: 645 Euro (Psylo Gold RC)

Varianten RockShox Psylo 2025

RockShox Psylo Gold RC RockShox Psylo Silver RC RockShox Psylo Silver R Dämpfung Isolator RC Motion Control Motion Control Feder DebonAir Solo Air Coil Laufradgrößen 27,5" / 29" 27,5" / 29" 27,5" / 29" Federweg 130 - 160 mm 130 - 160 mm 130 - 160 mm Gewicht 2.320 g (160 mm) 2.786 g (160 mm) 2.888 (160 mm) UVP 645 Euro Nur OEM Nur OEM

RockShox Domain: Eine echte Alternative zur ZEB?

Schon vor der Psylo wurde die altehrwürdige Domain von RockShox bereits vor einiger Zeit „reaktiviert“ und war mit ihren 38 mm Standrohren die günstige Alternative zur Top-Endurogabel Zeb. All das bleibt auch für die neue Domain 2025 so, jedoch bekommt die Gabel die neuen Technologien spendiert und erfährt ein umfassendes Upgrade: Vor allem die neue Isolator RC Dämpfung dürfte ein deutlich spürbares Upgrade zur bekannten Motion Control Kartusche bieten.

Die neue Domain wird als Gold RC und als Gold R auf den Markt kommen. Für Endverbraucher zu kaufen gibt es jedoch nur das Topmodell, die Gold R bleibt Kompletträdern vorbehalten. Wir haben von RockShox eine Domain Gold RC zum Test bekommen, erste Fahreindrücke ergänzen wir in den kommenden Wochen.

Eckdaten RockShox Domain 2025

Laufradgröße: 27,5 Zoll und 29 Zoll

Federweg: 150, 160, 170 und 180 mm

Offset: 44 mm

Gewicht: ab 2.501 g (180 mm)

UVP: 695 Euro (Domain Gold RC)

Varianten RockShox Domain 2025

RockShox Domain Gold RC Dämpfung: Isolator RC

Feder: DebonAir

Laufradgröße: 27,5″ / 29″

Federweg: 150 – 180 mm

Gewicht: 2.501 g (180 mm)

UVP: 695 Euro

RockShox Domain Gold R Dämpfung: R

Feder: Solo Air

Laufradgröße: 27,5″ / 29″

Federweg: 150 – 180 mm

Gewicht: 2.524 g (180 mm)

UVP: Nur OEM

RockShox Rudy 2025: Update für Gravel-Gabel

Weg von den Vollgas-Trail-Gabeln, hin zum noch jungen Segment der Gravel-Federung: Die bereits bekannte RockShox Rudy bekommt für 2025 nun ebenfalls ein Upgrade bei der Dämpfung. Hier kommt fortan die schon aus dem XC-Bereich bekannte Race Day 2 Dämpfung zum Einsatz, die noch ein paar Gramm an Gewicht einspart. Zudem gibt es einen sehr festen Lockout, der gerade am Gravelbike nach wie vor unverzichtbar sein dürfte. Die neue Rudy wird als Ultimate XPLR in den Handel kommen.

Eckdaten RockShox Rudy Ultimate XPLR

Dämpfung: Charger Race Day 2

Feder: Solo Air

Laufradgröße: 700cc

Federweg: 30 und 40 mm

Offset: 45 mm und 51 mm (nur OEM)

Gewicht: 1.344 g (Maxle Stealth, ungekürzter Schaft)

UVP: 1.010 Euro

