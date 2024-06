Mit der Bosch (e)MTB-Schnitzeljagd wird im Rahmen der Salzkammergut-Trophy 2024 ein Side-Event der besonderen Art ausgetragen. Bei der einzigartigen Veranstaltung handelt es sich um eine fahrtechnisch leichte MTB-Tour, die über Stationen mit witzigen Geschicklichkeitsspielen führt. Teilnehmen können alle jungen und jung gebliebenen – alleine, zu zweit oder als Gruppe. Und das Ganze mit oder ohne Tretunterstützung, so wie jeder mag.

Im Rahmen der Salzkammergut-Trophy 2024 vom 12. bis 14. Juli wird am Veranstaltungssonntag zur Bosch (e)MTB-Schnitzeljagd aufgerufen. Das Side-Event richtet sich an alle Rider, die ohne Zeitmessung an einem einzigartigen Wettbewerb teilnehmen wollen, bei dem der Spaß im Vordergrund steht. Die fahrtechnisch leichte MTB-Tour führt durch viele landschaftliche Höhepunkte wie dem Dachsteinblick von der Rossmoos- und der Halleralm. Bei der Bosch (e)MTB-Schnitzeljagd gibt es keine Zeitmessung, dafür Kontrollpunkte und Stationen mit witzigen Geschicklichkeitsbewerben wie die Deuter Rucksack-Challenge, Nageln, Mini-Armbrust- und Bogenschießen. Ziel ist es, an den Stationen möglichst viele Wertungspunkte zu sammeln. Jedem Teilnehmer steht es frei, ob er alleine, mit Freunden, dem Partner oder in einer Gruppe mit Kollegen starten möchte. Auch die Entscheidung ob mit oder ohne Motorunterstützung bleibt jedem selbst überlassen. Je nach zurückgelegter Strecke und den erreichten Wertungspunkten erhalten die Teilnehmer Medaillen in Gold, Silber oder Bronze. Egal ob Edelmetall oder nicht, alle Teilnehmer bekommen ein T-Shirt und nehmen zudem an einer Tombola teil.

Web: www.trophy.at