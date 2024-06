Test / MTB: In seiner kleinsten Rahmengröße ist das Santa Cruz 5010 auch für Jugendliche oder andere Rider unter 150cm Körpergröße ein heißer Tipp – wenngleich das schicke, vielseitige Bike ein ordentliches Loch ins Portemonnaie reißt.

Dezidierte Bikes für Kinder oder Jugendliche hat Santa Cruz zwar nicht im Programm – eine Besonderheit des Kultherstellers aus den USA ist jedoch die große Größenauswahl über fast die gesamte Modellpalette, so auch beim Trailbike 5010. Die von uns getestete Größe XS ist die kleinste von insgesamt sechs (!), womit man ein enormes Größenspektrum abdecken kann, ohne jeweils unschöne Kompromisse machen zu müssen.

Eckdaten Santa Cruz 5010 R

Federweg (v/h): 140 / 130 mm

Laufradgröße: Mullet-Mix, 29″ / 27,5″

Rahmenmaterial: Carbon

Gewicht (Testbike, Gr. XS, o. Pedale): 13,9 kg

Preis (getestet): 5.399 Euro

Preis ab: 5.399 Euro

Es ist nicht ganz einfach, im vollen Portfolio von Santa Cruz den Überblick zu behalten – doch das 5010 ist als echter Evergreen der Kalifornier schon seit vielen Jahren der Allrounder, das Trailbike für ein breites Einsatzspektrum. Das zeigen auch schon die technischen Eckdaten: Der Gabel mit 140 mm stellt der Hinterbau des schicken Carbonrahmens 130 mm zur Seite. Bei den Laufrädern setzt man auf einen Mix aus 29 Zoll an der Front und kompakten 27,5 Zoll am Heck – auch deshalb lässt sich eine derartig kleine Rahmengröße wie das von uns getestete Rad in XS überhaupt erst realisieren.

Der Rahmen des Santa Cruz 5010 besteht in jeder der insgesamt acht Ausstattungsvarianten aus Carbon, unterscheidet sich jedoch beim sogenannten Layup. Die Top-Modelle bekommen den noch ein wenig leichteren CC Rahmen während der C Rahmen der etwas günstigeren Modelle ein paar Gramm mehr auf die Waage bringt. Optisch ist er mit seiner klassischen Formgebung enorm gelungen und sofort als Santa Cruz erkennbar: Vor allem die Dämpferposition tief am Tretlager und der VPP Hinterbau sind unverkennbar für die moderneren Modelle der Kalifornier. Ein im Alltag ziemlich praktisches Feature ist außerdem das im Unterrohr integrierte Staufach, wo sich beispielsweise eine Regenjacke oder auch ein kleines Werkzeugset verstauen lässt.

Geometrie Santa Cruz 5010 R

Bei Santa Cruz legt man besonderen Wert auf die Geometrie seiner Räder. Das zeigt nicht nur die angesprochene Größenauswahl, sondern auch die Tatsache, dass nicht nur der Hauptrahmen, sondern auch der Hinterbau je nach Größe „mitwachsen“. So hat jede Rahmengröße ihre eigene Kettenstrebenlänge. So stellt man sicher, dass das Fahrverhalten unabhängig von der Größe gleich bleibt.

Oberrohrlänge: 544 mm

Sitzrohrlänge: 370 mm

Überstandshöhe: 800 mm (selbst ermittelt, 20 cm vor dem Tretlager)

Auffällig an unserem Testrad ist das enorm kurze Sitzrohr, das eine sehr niedrige Überstandshöhe unmittelbar vor dem Tretlager erlaubt. Danach steigt das Oberrohr jedoch recht stark an – wohl auch wegen des 29 Zoll Vorderrads. Steigt man mit Schwung nach vorn ab, könnte es hier eng werden. Ansonsten zeichnen die Abmessungen das Bild eines modernen, sportlichen aber sehr vielseitigen Mountainbikes und versprechen ein intuitives Handling.

XS S M L XL XXL Sitzrohr (in mm) 370 380 405 430 460 500 Reach (in mm) 410 434 459 479 499 524 Stack (in mm) 599 608 622 631 649 662 Lenkwinkel (in °) 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.1 Sitzwinkel eff. (in °) 77.4 77.4 77.4 77.1 77.3 77.3 Tretlagerabsenkung (in mm) 16 16 16 16 16 16 Kettenstreben (in mm) 428 430 433 436 439 442 Radstand (in mm) 1147 1178 1212 1239 1271 1305 Oberrohr horiz. (in mm) 544 570 598 624 645 673 Steuerrohr (in mm) 90 100 115 125 145 160

Ausstattung Santa Cruz 5010 R

Mit über 5.000 Euro Listenpreis für das getestete Einsteigsmodell ist das Santa Cruz 5010 ein ausgesprochen kostspieliges Unterfangen. Leider spiegelt sich der Preis nur bedingt in den verbauten Komponenten wider; keine Frage, das Ausstattungspaket ist solide und kommt ohne grobe Schnitzer aus, aber High-End-Komponenten sucht man leider vergebens. Hier dürfte schlicht der Rahmen für einen großen Teil des Preises verantwortlich sein.

Dennoch: Auch wenn man keine Edel-Teile bekommt, zeigt sich in den Komponenten die langjährige Erfahrung von Santa Cruz. Die Pike Base Gabel bietet ein simples Setup und eine gute Performance, ist zudem auch nicht sonderlich schwer. Die NX Eagle Schaltung von Sram hat eine große Bandbreite, ist robust und verschleißarm – wenngleich vor allem die Kassette ein paar Gramm Mehrgewicht gegenüber teureren Schaltungen mit sich bringt.

Rahmen 5010 Carbon C Federgabel RockShox Pike Base Dämpfer Fox Float Performance Laufräder Race Face AR 30 Reifen VR Maxxis Minion DHR II MaxxGrip Exo Reifen HR Maxxis Minion DHR II MaxxTerra Exo Schaltwerk Sram NX Eagle Schalthebel Sram NX Eagle Kurbel Sram Descendant Eagle Umwerfer Ohne Bremse Sram G2 R Bremsscheiben Sram Centerline 200 / 180 mm Sattelstütze OneUp V2 Dropper Sattel WTB Silverado Vorbau Burgtec Enduro 42 mm Lenker Burgtec RideWide Alloy

Liebe zum Detail beweisen auch die Reifen. Während die Kombination aus DHRII im Heck und DHF an der Front nun nichts allzu besonderes ist, setzen nur wenige Hersteller auf die sehr weiche, aber umso griffigere MaxxGripp Gummimischung am Vorderreifen. Eigentlich unverständlich, denn der etwas höhere Rollwiderstand ist an der Front zu vernachlässigen, während der Reifen so vor allem bei Nässe sehr zum Sicherheitsgefühl beiträgt.

Das Santa Cruz 5010 R in der Praxis

Das Santa Cruz 5010 R ist ein tolles Beispiel dafür, dass man sich nicht allzu sehr von den technischen Daten und der Ausstattungsliste blenden lassen sollte: Obwohl das Rad auf dem Papier weder besonders leicht, noch die Ausstattung besonders edel ist, kann es in der Praxis mit einem hervorragend ausbalancierten Fahrverhalten punkten. Sein Handling ist intuitiv und vermittelt im Gelände viel Sicherheit. Geht es etwas gemütlicher zu, lässt es sich trotz griffiger Reifen sehr gut pedalieren. Das große Vorderrad hilft natürlich durch sein sehr gutes Überrollverhalten, kann sehr kleinen Ridern aber durchaus etwas Probleme bereiten, da die Front damit recht hoch und das Fahrverhalten etwas sperrig wird.

