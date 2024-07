Test / MTB: Mit 160 mm Federweg ist das Propain Tyee AL ein waschechtes Enduro für sportive Trail-Fans – das gilt auch für das Bike in seiner kleinsten Rahmengröße XS.

Es dürfte nur sehr wenige Hersteller geben, die ein derartig großes Größenspektrum bei Mountainbikes abbilden wie Propain. Der Direktversender aus Süddeutschland legt schon seit Jahren großen Wert auf den Bereich der Kindrräder: Los geht’s mit dem „Bam Bam“, einem 14 Zoll Laufrad für die ganz Kleinen, über 16 und 20 Zoll bis hin zum Yuma, einem Fully mit 24 oder 26 Zoll Laufrädern. Um dann direkt die Brücke zu den Erwachsenenbikes zu schlagen, sind auch diese in sehr kleinen Rahmengrößen erhältlich wie unser Tyee AL Testrad in Rahmengröße XS. Passend ab 148 cm ist es wahlweise ein ausgesprochen kompaktes Erwachsenenrad oder eben ein Jugendrad, das auf die gleiche Plattform setzt, wie das ausgewachsene Enduro.

Eckdaten Propain Tyee AL

Federweg (v/h): 160 / 160 mm

Laufradgröße: 27,5 Zoll

Rahmenmaterial: Aluminium

Gewicht (Testbike, Gr. XS, o. Pedale): 14,8 kg

Preis (getestet): 3.974 Euro

Preis ab: 2.999 Euro

Mit üppigen 160 mm Federweg ausgestattet, ist das Tyee AL ein „echtes“ Enduro, womit neben Trail-Touren ohne Zweifel auch lange (oder kurze) Tage im Bikepark problemlos möglich sind. In den Rahmengrößen XS und S ist das Tyee AL ein reines 27,5″ Bike. Der Aluminium-Rahmen basiert auf dem Propain-typischen PRO10 Konzept mit seinem markanten Hinterbaudesign, das neben einem tiefen Schwerpunkt auch für ordentlich Platz im Rahmendreieck sorgt. Auch deshalb findet hier problemlos eine Trinkflasche Platz. Auf der Unterseite des Oberrohrs befinden sich zudem Anschraubpunkte für optionales Zubehör wie beispielsweise Werkzeug.

Geometrie Propain Tyee AL

Das Propain Tyee AL in Rahmengröße XS fällt kompakter und kleiner aus als so manches Jugendrad. Vor allem das sehr kurze Sitzrohr mit 380 mm gefällt und erlaubt hier viel Flexibilität. Dass das Oberrohr dagegen etwas länger ausfällt, passt zum Einsatzbereich des Bikes, für das auch der flache Lenkwinkel spricht: Das Tyee AL ist definitiv mehr sportlicher Trailräuber als entspannter Tourer. Die Überstandshöhe am von uns gemessenen Punkt 20 cm vor dem Tretlager ist durchschnittlich; doch das täuscht ein wenig, da das Oberrohr an dieser Stelle stark ansteigt. Direkt am Sitzrohr gibt es hier ordentlich Platz.

Oberrohrlänge: 528 mm

Sitzrohrlänge: 380 mm

Überstandshöhe: 790 mm

Wer möchte, kann über einen Flipchip zudem die Tretlagerhöhe wählen. Die hohe Position dürfte gerade für weniger versierte Fahrer ein guter Einstieg sein, da dadurch auch unschöne Pedalaufsetzer viel unwahrscheinlicher werden.

Ausstattung Propain Tyee AL

Eine Besonderheit bei Propain ist die Flexibilität bezüglich der Ausstattung. Während man zwar einige fertig konfigurierte Modelle anbietet, bleibt es jedem selbst überlassen, hier Anpassungen vorzunehmen. Für Schrauber sind zudem auch Rahmensets erhältlich. Unser Testbike kam so auf knapp 4.000 Euro und bietet für den aufgerufenen Preis eine schlüssige und dem Einsatzbereich angepasste Ausstattung.

Rahmen Propain Tyee AL Federgabel RockShox Lyrik Ultimate Dämpfer RockShox Super Deluxe Ultimate Laufräder Newmen Performance 30 Reifen VR Schwalbe Magic Mary SuperTrail Soft Reifen HR Schwalbe Big Betty SuperTrail Soft Schaltwerk Sram GX Eagle Schalthebel Sram GX Eagle Kurbel Sram Descendant Eagle Umwerfer Ohne Bremse Formula Cura 4 Bremsscheiben Formula 203 / 203 mm Sattelstütze BikeYoke Divine Sattel Sixpack Kamikaze Vorbau Sixpack Millenium 35 Lenker Sixpack Millenium 805

Weder das RockShox Ultimate Fahrwerk aus Lyrik und Super Deluxe, noch die mechanische Sram GX Eagle 12-fach Schaltung oder die soliden Newmen-Laufräder bieten hier wirklichen Anlass zur Kritik. Interessant sind die an Kompletträder eher selten zu findenden Formula Cura 4 Bremsen. Bei den Reifen liegt der Schwerpunkt auf Grip und Pannenschutz: Der Schwalbe Magic Mary an Front und Big Betty Heck, in stabiler Super Trail Karkasse und weicher Gummimischung ist ein starkes Gelände-Duo, aber freilich kein wirkliches Leichtlauf-Wunder.

Das Propain Tyee AL in der Praxis

Für ein Jugendbike ist das Tyee AL enorm progressiv und abfahrtslastig: Das zeigt sich nicht nur an den technischen Daten, sondern durchaus auch beim Fahrverhalten. Nicht unbedingt schwerfällig, aber so richtig viel Spaß kommt vor allem dann auf, wenn die Gravitation bei der Beschleunigung mithilft. Dann macht das auch optisch wirklich sehr gelungene Rad eine Menge Freude und kann mit viel Laufruhe und einem hohen subjektiven Sicherheitsempfinden punkten. Außerdem positiv: Das Fahrwerk lässt sich schnell und einfach auch auf geringes Gewicht einstellen.

