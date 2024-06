Test / MTB: Kult-Mountainbike für den Nachwuchs – mit dem Scott Genius 700 gibt es in diesem Jahr nun eines der vielseitigsten und beliebtesten Mountainbikes von Scott auch für Junior-Biker. Dabei erbt das schicke Rad viele Features des „großen Bruders“.

Es gibt wohl nicht allzu viele noch existierende Mountainbikes, die auf eine derart lange und illustre Geschichte zurückblicken können wie das Scott Genius. Als Trail-Allrounder im Portfolio von Scott ist es seit vielen Jahren der Fels in der Brandung und trotzt den Wogen der Branche. In seiner neuesten Version bekommt der Evergreen nun auch eine echte Variante für die heranwachsenden Trail-Piloten: Das Scott Genius 700 vereint die Features und Eigenschaften des Erwachsenenbikes und verpackt sie in einem Rahmen, der Kindern ab 1.45m Körpergröße passen soll.

Eckdaten Scott Genius 700

Federweg (v/h): 150 / 150 mm

Laufradgröße: 27,5 Zoll

Rahmenmaterial: Aluminium

Gewicht (Testbike, Gr. XS, o. Pedale): 14,7 kg

Preis (getestet): 3.199 Euro

Preis ab: 3.199 Euro

Mit 150 mm Federweg vorn und hinten bringt das Scott Genius 700 ziemlich große Geländereserven mit und dürfte damit allemal auch für Einsätze im Bikepark geeignet sein. Der Rahmen besteht aus Aluminium und rollt auf 27,5 Zoll Laufrädern. In seiner einzigen Ausstattungsvariante brachte das optisch ziemlich schlichte Bike bei uns ohne Pedale 14,7 kg auf die Waage.





Die zumindest optisch auffälligste Eigenschaft, die das Scott Genius 700 von seinem „großen Bruder“ erbt, ist der komplett im Rahmen integrierte Dämpfer. Dieser ist im Bereich des Sitzrohrs gut geschützt verbaut, lässt sich zum Aufpumpen, zur Einstellung des Fahrwerks oder für Wartungen jedoch über eine abnehmbare Kunststoffabdeckung im Bereich des Tretlagers erreichen. Das ist freilich etwas umständlicher als bei klassischen Rahmenkonstruktionen, geht jedoch in der Praxis doch recht schnell. Der Vorteil: So verbaut ist der Dämpfer vor Witterungseinflüssen gut geschützt und dürfte etwas weniger wartungsanfällig sein.

Geometrie Scott Genius 700

Bei den Abmessungen fällt am Scott vor allem seine sehr geringe Überstandshöhe auf: Mit nur 75 cm sollten auch Kinder mit 1.45m gefahrenlos nach vorn vom Sattel absteigen können – sehr schön! Die sonstigen Maße sind überdies ziemlich sportlich und zeigen, dass das Genius 700 wirklich auch dafür ausgelegt ist, schnell im Gelände gefahren zu werden. Dafür spricht ein recht langer Reach und auch ein flacher Lenkwinkel.

Oberrohrlänge: 562 mm

Sitzrohrlänge: 380 mm

Überstandshöhe: 750 mm (selbst ermittelt, 20 cm vor dem Tretlager)

S Sitzrohr (in mm) 380 Reach (in mm) 442 Stack (in mm) 601 Lenkwinkel (in °) 65.4 Sitzwinkel eff. (in °) 78.7 Tretlagerabsenkung (in mm) 44.5 Kettenstreben (in mm) 440 Radstand (in mm) 1185 Oberrohr horiz. (in mm) 562 Steuerrohr (in mm) 90

Ausstattung Scott Genius 700

Für etwas über 3.000 Euro bekommt man am Scott Genius 700 eine durchaus solide Ausstattung mit einem Auge fürs Detail. Das Fahrwerk von X-Fusion mit Sweep Boost RC Gabel und 02Pro R Dämpfer kommt mit spezieller Abstimmung für das geringe Fahrergewicht. Gleiches gilt für die versenkbare Sattelstütze mit 80 mm Hub. Die Sram SX Eagle 12-fach Schaltung bringt eine große Bandbreite mit, mit der auch steilere Anstiege nicht allzu schweißtreibend werden dürften; leider treibt die Einstiegsgruppe der US-Amerikaner auch das Gewicht nach oben und hat einen nicht unwesentlichen Anteil an den 14,7 kg Gesamtgewicht.

Rahmen Genius Alloy 6061 Federgabel X-Fusion Sweep RC Kids Tune Dämpfer X-Fusion 02Pro R Kids Tune Laufräder Syncros X-30S Reifen VR Maxxis Dissector MaxxTerra Exo 2,4" Reifen HR Maxxis Dissector MaxxTerra Exo 2,4" Schaltwerk Sram SX Eagle Schalthebel Sram SX Eagle Kurbel Sram X1 Umwerfer Ohne Bremse Shimano MT500 Bremsscheiben Shimano RT30 203/180 mm Sattelstütze Syncros Dropper Duncan 80 mm Kids Tune Sattel Syncros Future Pro Vorbau Leadtec 40 mm Lenker Syncros Hixon 2.0 740 mm

Auf den hauseigenen Syncros Laufrädern ist Bereifung von Maxxis montiert. Der Dissector in der etwas leichteren Exo-Karkasse ist ein sehr guter Kompromiss aus ordentlichem Rollwiderstand, gleichzeitig jedoch auch ausreichend Grip im Gelände. Für die Verzögerung zuständig sind MT500 Bremsen von Shimano in Verbindung mit einer 203 mm großen Scheibe vor und 180 mm hinten.

Das Scott Genius 700 in der Praxis

Mit dem Kinder-Fully Genius 700 hat Scott ein schickes und zugleich ausgesprochen sportliches Bike im Programm. Vor allem seine Geometrie überrascht und zeigt ganz klar, dass das Rad im Gelände zuhause ist. Vor allem die großzügige Länge und der flache Lenkwinkel erinnert an ein Mountainbike für Erwachsene und bringt die gleichen Vorzüge mit: Viel Laufruhe und ein hohes Sicherheitsgefühl auf dem Trail. Geht es gemütlicher dahin, vielleicht gar auf Asphalt, ist das Scott eher von der gemächlichen Sorte und weniger spritzig. Positiv in jedem Fall ist die sehr geringe Überstandshöhe, dank derer ein sicheres Absteigen nach vorn quasi immer möglich ist.

An der Optik des Bikes scheiden sich die Geister: Während sich die Kids sofort zum Genius 700 hingezogen fühlen, wird das Bike von Mama und Papa teils etwas kritischer beäugt: Der massive Tretlagerbereich lässt das ungeschulte Auge vermuten, hier würde sich ein Motor verstecken.