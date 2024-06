Test / MTB: Das Cube Stereo 140 HPC Rookie bietet ein auf den ersten Blick starkes Gesamtpaket aus Carbonrahmen, guten Komponenten, geringem Gewicht und das alles zu einem attraktiven Preis. Ob sich seine Vorteile in der Praxis auszahlen?

Die Cube Stereo Modelle sind eine echte Erfolgsgeschichte. Sie dürften zweifelsohne zu den beliebtesten Fullies am Markt gehören, sind in unterschiedlichen Federwegsklassen und sowohl mit als auch ohne Motor zu haben. Mit dem Namenszusatz „Rookie“ gibt es seit einiger Zeit nun auch dezidierte Cube Stereo MTBs für den Nachwuchs. Angefangen beim Stereo 240 mit 24 Zoll Laufrädern bis zum Stereo Rookie 120 und 140. Letzteres hatten wir in Rahmengröße XS im Test.

Eckdaten Cube Stereo 140 HPC Rookie

Federweg (v/h): 150 / 140 mm

Laufradgröße: 27,5 Zoll

Rahmenmaterial: Carbon / Alu

Gewicht (Testbike, o. Pedale): 13,1 kg

Preis (getestet): 2.399 Euro

Preis ab: 2.399 Euro

Mit seinen 140 bzw. 150 mm Federweg bringt das Cube Stereo 140 HPC Rookie ziemlich große Reserven für den Geländeinsatz mit. Der Rahmen basiert dabei auf 27,5 Zoll Rädern und ist optisch klar als Cube Stereo Modell zu erkennen. Typisch ist dafür auch der Hauptrahmen aus leichtem Carbon, beim Hinterbau wird auf Aluminium gesetzt. Dem Rahmenmaterial dürfte auch das erstaunlich geringe Gewicht zu verdanken sein: Nur etwas über 13 kg sind ein sehr guter Wert, zumal das Rad mit unter 2.500 Euro auch ziemlich günstig ist.

Geometrie Cube Stereo 140 HPC Rookie

Das Cube Stereo 140 HPC Rookie ist eines der ganz wenigen Jugendbikes, das in zwei unterschiedlichen Größen – XS und S – erhältlich ist. Das von uns getestete XS hat erwartbar kompakte Abmessungen und dürfte damit im Gelände ziemlich gut zu handhaben sein. Einzig die Überstandshöhe liegt etwas über dem Durchschnitt. Hier lohnt es sich, vor dem ersten Trail-Einsatz nachzuprüfen, ob ein sicheres Absteigen nach vorn möglich ist.

Oberrohrlänge: 546 mm

Sitzrohrlänge: 350 mm

Überstandshöhe: 790 mm (selbst ermittelt, 20cm vor dem Tretlager)

Die Ausrichtung des Bikes ist durchaus sportlich, jedoch nicht so, dass es Gelände-Neulinge direkt überfordert. Auch auf Touren fällt die Sitzposition bequem aus – hebt man den Hintern vom Sattel, ist man zentral auf dem Rad platziert und kann es sicher über den Trail steuern.

XS S Sitzrohr (in mm) 350 370 Reach (in mm) 398 418 Stack (in mm) 587 592 Lenkwinkel (in °) 66.5 66.5 Sitzwinkel eff. (in °) 75.2 75.2 Tretlagerabsenkung (in mm) 16 16 Kettenstreben (in mm) 425 425 Radstand (in mm) 1119 1141 Oberrohr horiz. (in mm) 546 568 Steuerrohr (in mm) 102 107

Ausstattung Cube Stereo 140 HPC Rookie

Auf dem Papier bietet das Cube Jugend-Fully ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis: Unter 2.500 Euro für ein Rad mit Hauptrahmen aus Carbon und dazu noch einer Ausstattung, die ohne schmerzhafte Sparmaßnahmen auskommt. Im Gegenteil: Die Komponenten sind mit Bedacht gewählt, angefangen von der gut ansprechenden und stabilen Marzocchi Federgabel über die 12-fach Shimano Schaltung bis hin zu den kräftigen, aber gut zu dosierenden Bremsen von Magura.

Rahmen HPA Ultralight Federgabel Marzocchi Bomber Z2 Dämpfer Fox Float DPS Laufräder Newmen Evolution A30 Reifen VR Schwalbe Nobby Nic SuperGround Speedgrip 2,4" Reifen HR Schwalbe Nobby Nic SuperGround Speedgrip 2,4" Schaltwerk Shimano Deore M6100 Schalthebel Shimano Deore M6100 Kurbel Shimano MT511 Umwerfer Ohne Bremse Magura MT THirty Bremsscheiben Magura 180 / 180 mm Sattelstütze Cube Dropper Sattel Natural Fit Venec Lite Vorbau Newmen Evolution SL Lenker Newmen Evolution SL 760 mm

Auch die Reifenwahl ist nachvollziehbar und bewährt: Der Schwalbe Nobby Nic an Front und Heck ist ein toller Allrounder, der einerseits in der Ebene gut rollt, aber im Gelände auch einiges an Grip mitbringt. Möchte man das Haar in der Suppe suchen, könnte man die harte Gummimischung an der Front anführen, die bei Nässe etwas schnell ins Rutschen gerät.

Das Cube Stereo 140 HPC Rookie in der Praxis

Mit seiner Bekanntheit und seiner erwachsenen, aber nicht zu langweiligen Optik spricht das Cube beim Test direkt vor allem die Jungs an. Beim Fahren fällt insbesondere das im Vergleich zu vielen anderen Jugendrädern ausgesprochen geringe Gewicht auf. Die zwei, drei Kilogramm weniger machen sich auch dann bemerkbar, wenn das Rad geschoben oder getragen werden muss. Die gewählten Komponenten machen ihren Job sehr gut und es wird deutlich, dass auf wichtige Details geachtet wurde: So kann die versenkbare Sattelstütze dank großem und leichtgängigem Hebel sehr bequem bedient werden.

Beim Fahrverhalten ist es direkt das unkomplizierte Handling, das auffällt und eine breite Gruppe unterschiedlicher Fahrer anspricht. Andererseits kann sich das Bike so auch nicht wirklich von anderen abheben. Dennoch: Vor allem zum vergleichsweise sehr günstigen Preis bietet das Stereo 140 HPC Rookie ein starkes Gesamtpaket.