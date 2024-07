Test / MTB: Mit dem Rocky Mountain Reaper 27.5 hatten wir das größte der kleinsten Rocky Mountain MTBs im Test – mit viel Federweg und robuster Ausstattung will es für jüngere Trailfans ein passender Untersatz sein, bevor sie den Schritt in die Welt der ausgewachsenen Mountainbike wagen.

Die Kanadier von Rocky Mountain zählen wohl unbestritten zu den Urvätern des modernen Mountainbikes und sind bereits so lange auf dem Markt dabei, dass ihre offizielle Webseite die Adresse bikes.com hat – kein Scherz! Seit einiger Zeit hat der Kulthersteller aus British Columbia mit der Reaper-Modellreihe nun auch dezidierte Bikes für den Nachwuchs. Wie es sich für Rocky Mountain gehört natürlich vollgefedert und gebaut für den echten Einsatz auf dem Trail.

Eckdaten Rocky Mountain Reaper 27.5

Federweg (v/h): 150 / 140 mm

Laufradgröße: 27,5 Zoll

Rahmenmaterial: Aluminium

Gewicht (Testbike, o. Pedale): 13,9 kg

Preis (getestet): 3.400 Euro

Preis ab: 3.400 Euro

Das getestete Rocky Mountain Reaper 27.5 ist dabei das größte von insgesamt drei Varianten: Darunter gibt es für die Junior-Biker auch noch Modelle mit 24 und 26 Zoll Laufrädern. Passen soll die Version mit den 27,5 Zoll Laufrädern Jugendlichen ab 152cm. Es bringt an der Front üppige 150 mm Federweg mit und auch die 140 mm am Heck dürften für die jüngeren Rider allemal ausreichend sein, um sich auch ins etwas gröbere Gelände zu wagen.

Der Alu-Rahmen selbst ist optisch wie technisch zweifelsfrei von den Erwachsenenbikes aus dem Hause Rocky Mountain inspiriert. Unaufgeregt, aber dennoch markant in der Formgebung mit großzügigem Rahmenschutz beispielsweise im Bereich des Tretlagers, um hier unschönen Kratzern und Beschädigungen entgegenzuwirken.

Ein gerade für Kinder- und Jugendbikes interessantes Detail sind die Garantiebestimmungen von Rocky Mountain: Die 5-jährige Herstellergarantie lässt sich nämlich beim Wiederverkauf auf den Zweitbesitzer übertragen. Eine schöne Sache für beide Seiten, sollte Junior dem Rad dann doch irgendwann entwachsen sein.

Geometrie Rocky Mountain Reaper 27.5

Dass man es beim Reaper 27.5 mit einem waschechten Jugendrad und nicht etwa mit einem Erwachsenenrad in Mini-Größe zu tun hat, macht sich vor allem bei der Länge des Sitzrohrs und des Oberrohrs bemerkbar. Beide fallen erfreulich kurz aus, was das Handling vor allem im Gelände dann doch deutlich vereinfachen dürfte. Nicht ganz dazu passen mag dann aber die hohe Überstandshöhe 20 cm vor dem Tretlager. Kids mit kurzen Beinen dürften damit Schwierigkeiten haben, immer sicher nach vorn vom Sattel abzusteigen.

Bekannt von den Erwachsenenrädern ist auch die Geometrieverstellung Ride9: Über einen Chip an der Dämpferaufnahme lassen sich hier Veränderungen in insgesamt neun Positionen vornehmen. Sicherlich spannend, ob die Kids die eher kleineren Veränderungen jedoch spüren, sei dahingestellt.

Oberrohrlänge: 550 mm

Sitzrohrlänge: 359 mm

Überstandshöhe: 830 mm (selbst ermittelt, 20cm vor dem Tretlager)

Ausstattung Rocky Mountain Reaper 27.5

Am Reaper 27.5 bekommt man für die 3.400 Euro Verkaufspreis ein gutes Komponentenpaket ohne Ausrutscher oder allzu schmerzhafte Sparmaßnahmen. Das RockShox Fahrwerk mit Recon Gold an der Front und Deluxe Select+ Dämpfer lässt sich sehr einfach einstellen – ein echter Pluspunkt an einem Jugendrad. Die Shimano 12-fach Schaltung hat eine große Bandbreite und ist ausgesprochen zuverlässig – auch wenn die schwere Stahlkassette einige Gramm zu den insgesamt knapp 14 kg Gesamtgewicht beisteuert.

Rahmen Form Alloy Federgabel RockShox Recon Gold RL Dämpfer RockShox Deluxe Select+ Laufräder WTB ST Light i25 Reifen VR Maxxis Minion DHF MaxxTerra Exo 2.5" Reifen HR Maxxis Minion DHRII MaxxTerra Exo 2.4" Schaltwerk Shimano Deore 11-fach Schalthebel Shimano Deore Kurbel Race Face Ride Cinch Umwerfer Ohne Bremse Shimano MT4100 Bremsscheiben Shimano RT54 180 mm Sattelstütze Rocky Mountain Toonie Drop 125 mm Sattel WTB Volt Race 133 Vorbau Rocky Mountain AM 40 mm Lenker Rocky Mountain AM 760 mm

Gebremst wird ebenfalls mit Shimano – die MT4100 ist kein brutaler Bremsanker, bringt aber genügend Power mit und lässt sich auch mit Kinderfingern sehr gut dosieren. Durchaus bemerkenswert ist die Reifenwahl: Mit dem Maxxis Minion DHF vorn und dem DHRII hinten gibt es hier ausgewachsene Enduro-Pneus. Gut für den Halt im Gelände, schweißtreibend während der Tour.

Das Rocky Mountain Reaper 27.5 in der Praxis

Ein „echtes“ Rocky Mountain im Mini-Format? Ja, genau das ist das Reaper 27.5. Als vielseitiges Trailbike für kleinere Rider macht es eine ausgesprochen gute Figur, obwohl die gewählten Komponenten gemessen am Preises etwas einfacher ausfallen. Ganz unabhängig von der Performance gefällt an den Federelementen jedoch das sehr einfache Setup, das gut zum auch ansonsten intuitiven Handling des Bikes passt. Dazu trägt sicherlich auch der wirklich kurze Rahmen bei, der das Rad während der Fahrt zu einem der handlichsten in dieser Größenklasse macht. Zumindest dann, wenn die Beine lang genug sind: Die eher große Überstandshöhe kann ansonsten nämlich das Absteigen erschweren.

Ein echter Pluspunkt in unserer Testgruppe war zudem auch der knallig-orange Rahmen, der die Blicke magisch anzog.

Hier geht´s zu unserem großen Jugend MTB Test 2024: