Test / MTB: Das neue Merida One-Forty ist ein enorm sportliches Trailbike mit innovativer Geometrie und robuster Ausstattung. Wir haben getestet, wie sich das Bike in seiner kleinsten Rahmengröße XS im Einsatz als Jugendrad so schlägt.

Das Merida One-Forty will als sportliches Allround-Trailbike der passende Begleiter für Gelände-Enthusiasten sein und bringt dafür die entsprechenden Eckdaten mit. Mit ordentlich Federweg ausgestattet basiert das optisch sehr schlichte Bike auf einem Alu-Rahmen und kommt ausschließlich mit 29 Zoll Laufrädern – auch in der von uns getesteten, kleinsten Rahmengröße XS.

Eckdaten Merida One-Forty 700

Federweg (v/h): 150 / 143 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Rahmenmaterial: Aluminium

Gewicht (Testbike, Gr. XS, o. Pedale): 16,2 kg

Preis (getestet): 3.399 Euro

Preis ab: 2.299 Euro

Der Rahmen des One-Forty bring einige spannende Details und Features mit. Bemerkenswert sind die großzügigen Rahmenschützer auf Unterrohr, im Bereich des Hinterbaus und auf Ketten-, sowie Sitzstrebe: Fast alle gefährdeten Bereiche sind gut geschützt, womit sich die Kampfspuren an Rahmen und Lack auch nach Jahren standesgemäßen Einsatzes noch in Grenzen halten sollten. Schön sind ebenso die zusätzlichen Befestigungspunkte auf der Innenseite des Oberrohrs. Neben dem standardmäßigen Flaschenhalter lässt sich hier zusätzlich zum Beispiel eine kleine Werkzeugbox oder ähnliches befestigen – perfekt für Rucksackmuffel.

Geometrie Merida One-Forty 700

In puncto Geometrie geht Merida beim One-Forty einen ziemlich eigenen Weg – zwar tragen die fünf erhältlichen Größen die bekannten Kürzel von XS bis XL, jedoch steht S für Short und L für Long – anstelle der gebräuchlicheren Bezeichnungen Small und Large. Das bedeutet, dass das Rad insbesondere in seiner Länge über das Größenspektrum wächst. Da sich andere Maße wie Sitzrohr oder Steuerrohrlänge nicht so stark verändern, kann man sich je nach Vorliebe und Fahstil zwischen deutlich mehr Größen entscheiden. Über die in allen Größen sehr lange Sattelstütze, deren Hub sich von 230 bis auf 80 (!) mm verkürzen lässt und Spacer am Cockpit lässt sich die Ergonomie nach eigenen Wünschen anpassen.

Oberrohrlänge: 532 mm

Sitzrohrlänge: 400 mm

Überstandshöhe: 810 mm (selbst ermittelt, 20 cm vor dem Tretlager)

Für unser Testbike in Größe XS heißt das, dass es für ein Erwachsenenrad sehr kurz ausfällt, das Sitzrohr im Verhältnis dazu aber eher lang ist. Gleiches gilt für die Überstandshöhe, die wir 20 cm vor dem Tretlager ermitteln. Möchte man das One-Forty also als Jugendrad einsetzen, ist Probesitzen Pflicht, damit es beim ersten unfreiwilligen Absteigen nach vorn keine schmerzhafte Überraschung gibt.

XS S M L XL Sitzrohr (in mm) 400 410 425 445 470 Reach (in mm) 426 453 480 509 535 Stack (in mm) 607 607 607 616 629 Lenkwinkel (in °) 65 65 65 65 65 Sitzwinkel eff. (in °) 80 80 80 80 80 Tretlagerabsenkung (in mm) 35 35 35 35 35 Kettenstreben (in mm) 437 437 437 437 437 Radstand (in mm) 1177 1204 1232 1265 1298 Oberrohr horiz. (in mm) 532 559 586 618 649 Steuerrohr (in mm) 95 95 95 105 120

Ausstattung Merida One-Forty 700

Im Test hatten wir mit dem Merida One-Forty 700 die hochwertigste Variante mit Aluminiumrahmen für 3.399 Euro. Darunter angesiedelt gibt es zwei weitere Modelle für 2.799 Euro (One-Forty 500) und 2.299 Euro (One-Forty 400). Die Ausstattung ist angesichts des Preises gut, insgesamt aber eher auf der stabilen Sorte für das angepeilte Einsatzgebiet – vor allem beim Einsatz als Jugendbike wie in unserem Fall. Das betrifft vor allem die feinfühlige und steife, aber zugleich auch ziemlich schwere Marzocchi Bomber Z1 Gabel an der Dront. Auch bei den Reifen geht’s eher stabil zu – vor allem der Maxxis Dissector in der dicken Exo+ Karkasse bringt einiges an Gewicht mit.

Rahmen One-Forty Lite III Federgabel Marzocchi Bomber Z1 Dämpfer RockShox Deluxe Select+ Laufräder Merida Expert TR II Reifen VR Maxxis Minion DHF MaxxTerra Exo 2,5" Reifen HR Maxxis Dissector MaxxTerra Exo+ 2,4" Schaltwerk Shimano SLX M7100 Schalthebel Shimano SLX M7100 Kurbel Race Face AEffect Umwerfer Ohne Bremse Sram DB8 Bremsscheiben Sram Centerline 200 mm Sattelstütze Merida Team TR II 230 mm Sattel Merida Expert SL Vorbau Merida Expert eTRII 40mm Lenker Merida Expert TRII 780 mm

Schaltung und Bremsen kommen aus dem Hause Shimano und durchgehend aus der sehr guten SLX Gruppe. Diese steht immer etwas im Schatten der bekannten XT Komponenten, bringt jedoch bei minimalem Mehrgewicht für einen günstigeren Preis eine nahezu identische Performance. Im Zusammenspiel mit dem stabilen Alu-Rahmen führt die Wahl der Komponenten jedoch dazu, dass die Waage bei unserem Testbike in Größe XS erst bei beachtlichen 16,2 kg stehenbleibt.

Das Merida One-Forty 700 in der Praxis

Mit seinem innovativen Geometrie-Ansatz kann das One-Forty 700 in seiner kleinsten Rahmengröße auch bei den Kids punkten: Obwohl das Rad sehr schwer ist, kommen alle Testfahrer direkt auf Anhieb sehr gut mit ihm zurecht und empfinden das Handling als sehr intuitiv. Das überrascht, denn auch die Überstandshöhe ist vergleichsweise groß – gestört hat sich daran jedoch kein einziger Tester. Möglicherweise haben auch die großen Laufräder ihren Anteil daran, die zwar zu einem etwas weniger wendigen Fahrverhalten führen, aber schlicht deutlich besser über Unebenheiten rollen und auch in der Ebene besser auf Tempo bleiben.

Ein zunächst unscheinbarer, in der Praxis jedoch bemerkenswerter Pluspunkt ist die verbaute Sattelstütze, die sich sehr einfach im maximalen Hub anpassen lässt. So kann sie mit Besitzer oder Besitzerin mitwachsen – super! Auch der leichtgängige Hebel weiß zu gefallen. Generell ist die Ausstattung zwar eher zweckmäßig als hochwertig, erledigt ihren Job jedoch zuverlässig; vor allem die leichtgängige und sensible Federgabel macht Spaß, egal ob auf dem Radweg oder auf dem Trail.