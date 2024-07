Atera Genio Pro Advanced Fahrradträger im Test: Beim Atera Genio Pro sorgt ein cleverer Faltmechanismus dafür, dass die Klarglasleuchten beim Verstauen gut geschützt sind. Auf der breiten Ladeplattform lassen sich die Fahrräder sicher befestigen; eine dritte Schiene kann werkzeuglos montiert werden und für unterschiedliche Fahrzeugtypen gibt es zwei Abklappwinkel. Nachteil des Trägers ist sein mit gut 21 Kilo recht hohes Gewicht.

Der Atera Genio Pro Advanced Fahrradträger stellt eine hochwertige Lösung für den sicheren und komfortablen Transport von Fahrrädern dar. Entwickelt für die Anhängerkupplung, zeichnet sich dieser Träger durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und seine robuste Bauweise aus, die auch den Transport schwerer E-Bikes problemlos ermöglicht.

Ein zentrales Merkmal des Genio Pro Advanced ist sein innovatives Befestigungssystem, das eine schnelle und mühelose Montage an der Anhängerkupplung gewährleistet. Die flexiblen Haltearme sind verstellbar und können an verschiedene Fahrradrahmen angepasst werden, wodurch sich der Träger für unterschiedlichste Fahrradtypen eignet. Dies macht ihn besonders praktisch für Familien oder Gruppen, die verschiedene Fahrradmodelle transportieren möchten. Der Atera Genio Pro Advanced überzeugt zudem durch seine hohe Tragfähigkeit von bis zu 60 kg und die Verwendung von hochwertigen Materialien, die für Langlebigkeit und Stabilität sorgen. Ein weiteres Highlight ist die integrierte Diebstahlsicherung, die sowohl den Träger selbst als auch die Fahrräder vor unbefugtem Zugriff schützt.

Daten Atera Genio Pro Advanced

Gewicht 21,4 kg Maße zusammengeklappt (Breite/Höhe/Tiefe) 38,5cm / 70,5cm / 65cm Maße aufgeklappt (Breite/Höhe/Tiefe) 125cm / 70,5cm / 65cm Max. Zuladung insgesamt 60 kg Maximale Reifenbreite 3.0 Zoll Preis UVP 967 Euro

Besonders erwähnenswert ist die innovative Kippfunktion des Genio Pro Advanced, die einen einfachen Zugang zum Kofferraum ermöglicht, selbst wenn die Fahrräder montiert sind. Dies ist ein großer Vorteil für längere Reisen oder spontane Pausen, bei denen der Zugang zum Gepäckraum erforderlich ist.

Der Atera Genio Pro Advanced Heckträger in der Praxis

Direkt zu Beginn kann sich der Atera Genio Pro Advanced durch seinen innovativen Klapp- bzw. Drehmechanismus aus der Masse der Radträger hervorheben: Die beiden Hälften des Trägers lassen sich nämlich durch eine Drehbewegung nach oben bzw. unten klappen, was einerseits für kompakte Abmessungen, andererseits auch für geschützte Rückleuchten sorgt, da diese dann im gefalteten Zustand nach hinten zeigen. Wirklich handlich ist der Träger jedoch trotz seiner kompakten Abmessungen jedoch nicht, was vor allem an seinem stattlichen Gewicht von über 21 kg liegt.

Die Montage auf der Anhängerkupplung geht gut von der Hand, der Träger wird durch einen Hebel dann in seiner Position fixiert.

Das Aufladen der Bikes geht recht simpel vonstatten durch die eingesetzten Ratschenbänder für die Rahmenbefestigung. So lassen sich auch großvolumige Rohre wie an modernen E-Bikes gut und sicher befestigen. Für die Laufräder kommen ebenfalls Ratschenbänder zum Einsatz, die entsprechenden Schienen bieten ausreichend Platz für breite Reifen und sind auch für große Fahrräder lang genug.

Leider ist die Handhabung der Ratschenbänder sowohl am Rahmen als auch an den Laufrädern etwas hakelig und sehr schwergängig. Immer wieder rutschten uns die Ratschen bei der Befestigung durch und für eine wackelfreie Montage braucht es doch einiges an Fingerkraft. Hat man die Bikes schlussendlich montiert, fällt zudem der sehr geringe Abstand zwischen den beiden Schienen auf: In unserem Fall touchierten sich die beiden Bikes bereits im Stand und um hier unschönen Schäden vorzubeugen, muss man wohl oder übel ein Stück Stoff o.ä. während der Fahrt zwischen den beiden Rädern befestigen.

Positiv ist jedoch der sehr sichere Stand der Räder: Nichts wackelt, nichts knarzt. Hier kann der Atera mit den Besten der Besten mithalten.

WEB: atera.de

Testwagen: KIA EV6 GT Line