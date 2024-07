Buzzrack E-Scorpion 2 Fahrradträger im Test: Der preiswerte Buzzrack bietet mit satten 10 cm die breitesten Reifenhalterungen von allen. Der gut 21 Kilo schwere Träger lässt sich nicht sehr platzsparend verstauen – mit 56x65x83 cm ist das Faltmaß sehr groß. Praktisch sind aber die Rollen, auf denen er bewegt werden kann. In manchen Details etwas einfacher gehalten, erweist sich der E-Scorpion als durchaus funktionell.

Der BuzzRack E-Scorpion 2 Fahrradträger ist speziell für den sicheren und komfortablen Transport von E-Bikes konzipiert. Er verfügt über eine robuste und leichte Aluminiumkonstruktion, die eine Tragfähigkeit von bis zu 60 kg ermöglicht, was ihn ideal für den Transport von zwei schweren E-Bikes macht. Der praktische Klappmechanismus erleichtert die Montage und erlaubt eine platzsparende Lagerung, wenn der Träger nicht in Gebrauch ist.

Der niedrige Ladepunkt und die abnehmbaren, individuell einstellbaren Rahmenhalter ermöglichen eine einfache und sichere Befestigung der Fahrräder. Der integrierte Diebstahlschutz sorgt dafür, dass sowohl der Träger als auch die Fahrräder gegen Diebstahl gesichert sind. Der E-Scorpion 2 ist kompatibel mit den meisten Fahrzeugtypen und Anhängerkupplungen, was seine Vielseitigkeit unterstreicht. Eine vollwertige Beleuchtungsanlage und ein Nummernschildhalter sorgen für zusätzliche Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Die technischen Daten des Buzzrack E-Scorpion 2

Gewicht 21,1 kg Maße zusammengeklappt (Breite/Höhe/Tiefe) 56cm / 83cm / 65cm Maße aufgeklappt (Breite/Höhe/Tiefe) 124cm / 83cm / 65cm Max. Zuladung insgesamt 60 kg Maximale Reifenbreite 4.0 Zoll Preis UVP 599 Euro

Der Buzzrack E-Scorpion 2 Heckträger in der Praxis

Schon beim Transport zum KIA EV6 hat uns der Buzzrack überzeugt. Groß dimensionierte Kunststoff-Rollen ermöglichen ein rückenschonendes Anbringen am Fahrzeug. Das ist auch gut so, denn mit 21 Kg zählt der E-Scorpion nicht zu den leichtesten Trägern im Test. Dafür sind die Rollen so groß dimensioniert, dass auch Unebenheiten wie Pflastersteine bequem überwunden werden können. Top! Die Montage auf dem Kupplungskopf ist nicht ganz so intuitiv, hat man den Mechanismus aber einmal verstanden, ist es aber kein Problem und der Buzzrack sitzt bombenfest. Dass er sich dann am Fahrzeug abschließen lässt, ist obligatorisch.

Mit der optionalen Auffahrrampe können selbst schwere E-Bikes von einer Person mühelos Beladen werden. Was sofort auffällt: die extra-breiten Schienen für die Reifen der (E-)Bikes. Hier sollte wirklich jeder Fahrrad-Typ – selbst Fatbikes – passen. Aber auch die Schlaufen samt Ratschensystem sind üppig dimensioniert; für das Vorderrad sind sogar zwei Stück vorgesehen, was in der Theorie nochmal für mehr Stabilität sorgen soll. In der Praxis wackelt das Vorderrad aber trotzdem ein bisschen hin und her, was sicherlich auf die breiten Schienen zurück zu führen ist. Das beeinflusst aber keinesfalls den sicheren Halt der Bikes. Auch führt es nicht zu einem ungewollten Touchieren der Bikes, denn clever ist auch die Fixierung des Rahmens.

Der mittig zwischen den Bikes angebrachte Kopfbügel lässt sich in der Höhe anpassen und bietet den Klemmarmen noch zusätzliche Flexibilität bei der Feinjustierung. Diese Art der Befestigung konnte im Test überzeugen, denn sie bietet einen bedeutenden Vorteil: den großzügigen Abstand zwischen den Bikes! Selbst „breite“ Bikes oder komplett unterschiedliche Bikes bringen den Buzzrack nicht aus der Ruhe. Sucht man das Haar in der Suppe, so sind es die Klemmen für den Rahmen. Zwar sind diese gummiert und schonen so den Lack, allerdings stoßen sie – wie übrigens fast alle Klemmen – bei großvolumigen oder empfindlichen (Carbon-)Rahmen an ihre Grenzen. Hier sind Systeme mit Schlaufen deutlich im Vorteil.

Alles in allem hat der Buzzrack E-Scorpion 2 einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Manchmal nicht ganz so intuitiv wie andere Träger, macht er aber bei der wichtigsten Disziplin, dem Fahrradtransport, alles richtig. Die Räder sitzen fest und vor allem berührungs- und sorgenfrei hinterm Auto.

WEB: buzzrackpro.com

Testwagen: KIA EV6 GT Line