Yakima JustClick 2 EVO Fahrradträger im Test: Beim Yakima gefallen Kosten und Gewicht, denn im unteren Preissegment angesiedelt, ist er mit 17,5 Kilo durchaus leicht zu nennen. Die Schienen des Justclick nehmen bis zu 3.25 Zoll breite Reifen auf – fürs Enduro ebenso praktisch wie fürs E-SUV. LED-Leuchten sorgen für optimale Sichtbarkeit, und mit den farbigen Indikatoren am Verschlussmechanismus ist eine sichere Anbringung garantiert. Wir haben den Yakima JustClick Heckträger getestet.

Der Yakima JustClick 2 Evo ist ein Fahrradträger, der in puncto Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Vielseitigkeit überzeugt. Mit seinem einfachen Befestigungssystem, der Erweiterungsmöglichkeit für ein zusätzliches Fahrrad und seiner Kompatibilität mit den meisten Fahrradtypen, einschließlich E-Bikes, bietet er eine durchdachte Lösung für alle, die ihre Fahrräder sicher und komfortabel transportieren möchten.

Innovatives Befestigungssystem

Der JustClick 2 Evo von Yakima ist mit dem innovativen „Just Click“-System ausgestattet, das die Befestigung des Trägers an der Anhängerkupplung Ihres Fahrzeugs unglaublich einfach macht. Mit einem einzigen Klick rastet der Träger sicher ein, und ein rot/grüner Indikator zeigt an, ob der Träger korrekt befestigt ist. Dieses System spart Zeit und Mühe und gewährleistet gleichzeitig höchste Sicherheit während der Fahrt. Dank seiner robusten Bauweise und den zusätzlichen Sicherheitsfunktionen ist der JustClick 2 Evo eine lohnende Investition für jeden Radsportenthusiasten.

Die technischen Daten des Yakima JustClick 2 EVO

Gewicht 17,5 kg Maße zusammengeklappt (Breite/Höhe/Tiefe) 98cm / 77cm / 30cm Maße aufgeklappt (Breite/Höhe/Tiefe) 130cm / 77cm / 58cm Max. Zuladung insgesamt 60 kg Maximale Reifenbreite 3.25 Zoll Preis UVP 729 Euro

Der Yakima JustClick 2 EVO in der Praxis

Der Yakima wusste bereits beim Transport zum Fahrzeug zu überzeugen. Nicht ganz so kompakt wie manch anderer Träger zusammengeklappt (dafür hat Yakima aber Alternativmodelle im Programm), geht es bequem über Rollen zum KIA EV6. Jetzt kommt der Partytrick und gleichzeitig auch der Produktnamensgeber des Trägers: Just Click! Bei keinem anderen Träger im Test war die Montage auf der Anhängerkupplung so einfach und intuitiv wie beim Yakima. Träger zusammengeklappt auf die Kupplung aufsetzen, abklappen, Verbindungskabel am Auto einstecken, fertig! Ein grüner Indikator zeigt die ordnungsgemäße Montage und der Träger lässt sich obligatorisch mit einem Schloss sichern. Klasse!

Nachdem die Schienen und die Beleuchtung des Trägers ausgefahren wurden, geht es ans Beladen der Bikes. Mit der optionalen „Clickramp“, einer Auffahrhilfe, geht dies auch mit schweren E-Bikes kinderleicht und ist von einer Person zu bewältigen. Die Haltearme lassen sich flexibel am Heckträger verschieben oder auch nachträglich (z.B. durch das Rahmendreieck des hinteren Bikes) von außen durchstecken. Mit den gummierten Klemmungen schont man zwar den Lack, bei extrem großvolumigen Unterrohren stoßen sie aber an ihre Grenzen. Auch bei der Klemmung von Carbon-Rahmen sollte man mit Bedacht agieren, um keine Beschädigung des fragilen Rahmenmaterials zu riskieren. Für die allermeisten Rahmen und Bikes ist der Yakima aber hervorragend geeignet.

Der Ratschenmechanismus zum Befestigen der Laufräder auf den Schienen hat uns von allen Trägern mit am Besten gefallen. Kein Gefummel, keine hakelige Handhabung, top! Und so bleibt nach dem ausgiebigen Test ein äußerst positiver Eindruck des Yakima JustClick EVO 2 zurück. Zwar stehen zwei große E-Bikes ziemlich nahe zusammen, es ist aber keine unmögliche Aufgabe, die Kontaktpunkte der Räder mit Schutzmaterial zu versehen bzw. die Haltearme so auszurichten, dass es kontaktfrei passt.

Würden wir privat aus unserem Umfeld gefragt werden, ob der Yakima zu empfehlen sei, lautet die Antwort: Ja.

WEB: yakima.de

Testwagen: KIA EV6 GT Line