Uebler i21 Z90-DC Fahrradträger im Test: Der Uebler ist ein echtes Leichtgewicht – mit unter 14 Kilo macht er das Handling und die Montage einfach. Ein Plus ist auch das kompakte Staumaß von 20x60x70 cm, mit dem er sich wirklich platzsparend unterbringen lässt. Ausstattungsseitiges Highlight ist die integrierte Einparkhilfe, die das Rangieren erleichtert. Die Gesamtbreite des Uebler fällt mit knapp 120 cm recht gering aus, was gerade beim Aufladen langer E-MTBs auffällt.

Der Uebler i21 Z90-DC Fahrradträger steht für deutsche Ingenieurskunst und innovative Technik, die den Transport von Fahrrädern auf ein neues Niveau hebt. Speziell entwickelt für die Anhängerkupplung, bietet dieser Träger eine Vielzahl von Funktionen, die sowohl die Sicherheit als auch die Benutzerfreundlichkeit maximieren. Mit einer Kapazität für zwei Fahrräder ist der Uebler i21 ideal für Radfahrer, die Wert auf Qualität und Komfort legen.

Ein besonderes Highlight des Uebler i21 Z90-DC ist die zusätzliche Einparkhilfe mit Abstandssensoren. Diese Technologie erleichtert das Einparken erheblich, indem sie den Abstand zum Hindernis anzeigt und so Kollisionen beim Rückwärtsfahren vermeidet.

Ein herausragendes Merkmal des Uebler i21 Z90-DC ist das patentierte Schnellspannsystem, das eine mühelose Montage und Demontage des Trägers ermöglicht. Durch die intuitive Handhabung lässt sich der Träger mit wenigen Handgriffen sicher an der Anhängerkupplung befestigen. Die Haltearme sind flexibel und können an verschiedene Rahmengrößen und -formen angepasst werden, was diesen Träger besonders vielseitig macht.

Der Uebler i21 Z90-DC punktet zudem mit seiner leichten und dennoch robusten Bauweise. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet er eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringem Eigengewicht. Dies erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern sorgt auch für eine stabile und sichere Fahrt. Ein weiteres Highlight ist die integrierte Diebstahlsicherung, die sowohl den Träger als auch die Fahrräder schützt.

Daten Uebler i21 Z90-DC

Gewicht 13,85 kg Maße zusammengeklappt (Breite/Höhe/Tiefe) 60cm / 20cm / 70cm Maße aufgeklappt (Breite/Höhe/Tiefe) 119cm / 72cm / 70cm Max. Zuladung insgesamt 60 kg Maximale Reifenbreite 3.0 Zoll Preis UVP 1.304 Euro

Der Uebler i21 Z90-DC in der Praxis

Direkt beim ersten Anfassen fallen am Uebler zwei Dinge ganz besonders auf: Zum einen sein wirklich beeindruckend geringes Gewicht von deutlich unter 15 kg und die dazu passenden, enorm kompakten Abmessungen. Kein anderer Träger im Test lässt sich nach seiner Demontage so platzsparend verstauen und so einfach von A nach B tragen, obwohl hier keine Rollen zum Einsatz kommen. Top!

Das geringe Gewicht ist auch hilfreich bei der (erst-)Montage des Trägers auf der Anhängerkupplung. Diese ist nämlich etwas anders gelöst als bei den meisten Mitbewerbern und braucht etwas Eingewöhnung. Dafür kommt sie ohne Spannhebel aus und hat man den Träger einige Male montiert, dauert es nicht länger als bei der Konkurrenz.

Bei der Montage der Räder fällt dann umgehend die sehr hochwertige Verarbeitung und die durchdachte Konstruktion des sehr kompakten Uebler i21 Z90 auf. Insbesondere die Ratschen für die Laufräder und die Befestigung des Rahmens wissen zu überzeugen, vermitteln viel Vertrauen und lassen sich ohne große Hand- und Fingerkräfte bedienen. Selbst ausgefallene Rahmenformen oder zwei sehr unterschiedliche Räder lassen sich so schnell und sicher befestigen, auch wenn man noch nie einen Fahrradträger benutzt hat. Gleichschließende Schlösser für den Träger und die beiden Bikes sind mittlerweile dagegen Standard, zumal in der Preisklasse des Uebler i21 Z90.

Durch seine kompakten Abmessungen ist der Platz zwischen den beiden Rädern nicht allzu üppig, in unserem Fall mit zwei durchaus breit bauenden E-Bikes gab es hier jedoch keinen Kontakt an Gabel und Hinterbau. Dennoch: Hier bieten andere Träger teils deutlich mehr Spielraum. Sehr gut gefallen dagegen die Schienen für die Reifen, in denen sowohl sehr breite MTB-Pneus ausreichend Platz finden, schmale Rennräder jedoch auch nicht übermäßig stark wackeln.

Die gesamte Handhabung des Trägers zeigt, dass man sich hier bei der Konstruktion viele Gedanken gemacht hat und kann auf ganzer Linie überzeugen.

Distance Control Einparkhilfe – ihren Aufpreis wert?

Wir haben den Uebler i21 Z90 in der „DC“ Variante getestet, bei dem die Distance Control Einparkhilfe mit zum Lieferumfang gehört. Der entsprechende Sensor ist bereits am Träger montiert und wird gemeinsam mit der Rückfahrleuchte beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert. Die Signale landen bei einem Display, das einfach in den Zigarettenanzünder gesteckt wird. Plug & Play – die Einrichtung ist wirklich kinderleicht, die Funktion überzeugt: Wer möchte kann sowohl die Sensitivität des Sensors als auch die Farbe des Displays einstellen.

In unserem Fall funktionierte die Bauweise des Displays am Zigarettenanzünder gut, je nach Auto könnte es hier jedoch auch ein wenig eng werden – auch wenn das Displays selbst schwenkbar ist.

Man sollte jedoch durchaus bedenken, dass die Einparkhilfe mit einem saftigen Aufpreis von über 400 Euro zu Buche schlägt und den Träger dann mit 1.304 Euro in seine ganz eigenen Preis-Sphären katapultiert. Ob es das wert ist, kommt sicherlich auf die individuellen Bedürfnisse, die Vorlieben und das Budget an.

WEB: uebler.com

Testwagen: KIA EV6 GT Line