Test / E-MTB: Das Wallis Project-S ist ein E-Mountainbike, das mit einem Gewicht von lediglich 16,2 Kilogramm und einem vollwertigen Shimano EP801 Motor eine auf dem Papier bemerkenswertes Gesamtpaket bietet. Wir konnten das Bike des Herstellers aus Österreich ausführlich testen und verraten euch, ob der Balanceakt zwischen viel Motorpower und geringem Gewicht geglückt ist.

Das Wallis Project-S kommt in allen Ausstattungsvarianten mit einem Vollcarbonrahmen, was angesichts des geringen Gewichts keine allzu große Überraschung sein dürfte. Das Bike bietet je nach gewählter Ausstattungsvariante am Heck entweder 140 oder 150 mm, an der Front zwischen 140 und 160 mm Federweg. Damit platziert es sich irgendwo im Bereich zwischen Trailbike und Enduro – ein echter Allrounder für’s Gelände also.

Im schlanken Unterrohr des Project-S sitzt ein 400 Wh Akku aus dem Hause Darfon, der sich zum Laden leider nicht entnehmen lässt – angesichts des geringen Gewichts ist das zwar nach wie vor ein schmerzhafter, aber auch nachvollziehbarer Kompromiss. Der Akku versorgt einen Shimano EP801 Motor, der seinerseits auf Wunsch die vollen 85 Nm und 600 W Leistung bereitstellt. Wallis konfiguriert den Motor mit unterschiedlichen Profilen, zwei davon mit gedrosselter Leistung (60 Nm und 70 Nm). Alle Parameter bewegen sich jedoch innerhalb dessen, was man selbst über die Shimano E-Tube App einstellen kann. Wer also auf die volle Power des Antriebs zurückgreifen möchte, kann dies problemlos tun.

Für Ende des Jahres plant Wallis, einen Range Extender mit weiteren 200 Wh Kapazität anzubieten, der die Flexibilität und Reichweite des Bikes deutlich verbessern dürfte.

Modelle und Varianten

Wallis bietet vier vorkonfigurierte Modelle des Project-S an: Pro, Performance, Stealth und das Project-S. Die Preise variieren von 5.999 Euro bis 8.999 Euro, das Gewicht liegt zwischen 17,9 und fast schon sensationellen 16,2 kg.

Wallis Project-S Pro

Das Einstiegsmodell für 5.999 Euro bietet eine Fox 36 Performance Elite Gabel und eine mechanische XT 12-fach-Schaltung. Mit 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten ist es ideal für Allround-Einsätze. Ein starkes Paket für den aufgerufenen Preis!

Wallis Project-S Performance

Für 6.499 Euro erhält man die Performance-Variante mit einer XT-DI2 Schaltung und DT Swiss HX1700 Laufrädern. Diese Konfiguration dürfte wohl das beste Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Auch hier gibt’s 160mm Federweg vorn und 150 mm am Heck.

Wallis Project-S Stealth und Project-S

Diese beiden Modelle kommen mit 140 mm Federweg vorn und hinten und sind grundsätzlich etwas leichter aufgebaut. Eine Fox 34 ersetzt die 36, auch Carbonlaufräder kommen zum Einsatz. Das Gewicht liegt her dann jedoch bei 16,7 bzw. 16,2 kg.

Wer mit den fertig konfigurierten Modellen nicht glücklich ist, kann sich über den Konfigurator auch seine ganz eigene Ausstattungsvariante zusammenstellen – passend zum Einsatzbereich und zum Budget. Dabei passt sich nicht nur der Preis, sondern auch das Gewicht dynamisch an. So ähnlich kamen wir auch zu unserem Testbike, das zwar in vielerlei Hinsicht dem Project-S Stealth entspricht, jedoch mit mehr Federweg und robusteren Komponenten ausgestattet ist. So kommt es dann auch auf ein Gewicht von 17,8 kg in Rahmengröße L.

In der Praxis

Das Wallis Project S überzeugt in der Praxis durch sein geringes Gewicht und seine hervorragende Geometrie. Das Fahrwerk, bestehend aus einer Fox 36 Factory Gabel und einem Float X Factory Dämpfer, bietet exzellenten Komfort und Kontrolle. Die leichten Laufräder und die robuste Bauweise machen das Bike agil und wendig, ideal für verschiedenste Einsatzgebiete von flachen Trails bis hin zu alpinen Herausforderungen.

Ausführliche Testeindrücke gibt es in unserem Video: