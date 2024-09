Produktnews/First Ride: Scott präsentiert mit dem neuen Silence eRide 2024 eine revolutionäre Kombination aus Leistung, Design und Funktionalität, die für moderne städtische Mobilität geschaffen wurde. Dieses E-Bike hebt das Fahrerlebnis auf ein neues Niveau, indem es die neuesten technologischen Entwicklungen und ein durchdachtes, minimalistisches Design vereint.

Mit dem TQ-HPR50-Motor als Herzstück des Bikes bietet das Scott Silence eRide eine kraftvolle, aber gleichzeitig unglaublich leise Unterstützung, die ein nahezu lautloses Fahren ermöglicht. Der integrierte 360-Wh-Akku, der unauffällig in den Rahmen integriert ist, sorgt für ausreichend Reichweite, während der optionale 160-Wh-Range-Extender die Möglichkeit bietet, noch länger unterwegs zu sein.

Mit einem Rahmen, der auf Leichtigkeit und Stabilität ausgelegt ist, erreicht das Fahrrad ein beeindruckendes Gewicht von nur 14,5 Kilo. Diese Leichtigkeit ist vor allem im urbanen Umfeld ein großer Vorteil, da das Handling sowohl in engen Gassen als auch auf offener Straße erleichtert wird. Scott hat zudem besonderen Wert auf die Ästhetik gelegt – das Bike wirkt schlicht, aber elegant, und passt perfekt in das moderne Stadtbild. Das minimalistische Cockpit mit integrierten Bedienelementen sorgt für ein aufgeräumtes, benutzerfreundliches Erlebnis, das gleichzeitig stilvoll ist. Der niedrige Schwerpunkt und die optimale Balance des Bikes garantieren auch bei höheren Geschwindigkeiten Stabilität und Kontrolle.

Besonderes Augenmerk hat Scott auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Das Scott Silence eRIDE bietet nicht nur die Möglichkeit, durch das optionale Riemenantriebssystem den Wartungsaufwand zu minimieren, sondern überzeugt auch durch die einfache Bedienung des Motorsystems. Fahrer profitieren von einer leisen, wartungsarmen Fahrt, die den Fokus auf das Erlebnis und nicht auf die Technik legt. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, bei Erledigungen in der Stadt oder auf einer entspannten Tour – das Silence eRIDE ist ein vielseitiger Begleiter für jede Gelegenheit.

Das neue Scott Silence eRide – Erste Eindrücke

Bei unserem Besuch des exklusiven Vorab-Events hatten wir die Gelegenheit, das neue Scott Silence eRIDE in Aktion zu erleben – noch bevor es offiziell auf den Markt kommt. Schon auf den ersten Blick zieht das minimalistische Design alle Blicke auf sich. Der Rahmen wirkt modern und schlank, was sofort das Gefühl von Qualität vermittelt. Scott hat es geschafft, Technik und Design harmonisch zu verbinden, sodass das Bike sowohl technisch ausgereift als auch optisch ansprechend ist.

Beim ersten Test auf der Strecke stach besonders das Gewicht hervor – mit nur 14,5 kg fühlt sich das Silence eRIDE unglaublich leicht an. Dies macht sich besonders im Handling bemerkbar: enge Kurven lassen sich mühelos nehmen und das Fahren in der Stadt ist ein wahrer Genuss. Der leise Betrieb des TQ-HPR50-Motors ist fast unheimlich – es fühlt sich an, als würde man auf einem herkömmlichen Fahrrad fahren, doch die Unterstützung des Motors macht jede Steigung und längere Fahrt zu einem Kinderspiel. Wir waren beeindruckt von der sanften, gleichmäßigen Kraftentfaltung des Motors, die nie ruckartig oder störend wirkte.

Ein weiteres Highlight war das nahtlose Zusammenspiel von Akku und Motor. Trotz der leistungsstarken Batterie bleibt das Gesamtgewicht des Rades niedrig, und das integrierte Display am Lenker sorgt dafür, dass alle wichtigen Informationen wie Reichweite, Geschwindigkeit und Unterstützungsstufe klar und deutlich ablesbar sind. Diese Integration ermöglicht es dem Fahrer, sich voll auf die Fahrt zu konzentrieren, ohne sich von der Technik ablenken zu lassen.

Insgesamt hinterlässt das Scott Silence eRIDE bei uns einen bleibenden Eindruck. Es kombiniert eine starke Leistung mit einem ansprechenden Design und bietet gleichzeitig ein unvergleichliches Fahrerlebnis – genau das, was man von einem Premium-E-Bike erwartet. Wir freuen uns auf die offizielle Markteinführung und sind überzeugt, dass dieses Modell die urbane Mobilität nachhaltig verändern wird.

WEB: scott-sports.com