PEGASUS E-Bike 2025: Vor allem Alltagsräder und Trekkingbikes sind das Metier der Kölner Marke Pegasus. Nun sind zahlreiche Modelle mit der neuesten Generation des Bosch Performance CX da; zusätzlich wird das Sortiment um Familien-Bikes erweitert.

Was bietet die fünfte Generation der Bosch Performance Line CX? Die neue Drive Unit ist mit der bekannt starken Unterstützung – 85 Nm Drehmoment, 600 Watt Maximalleistung und ein U-Faktor bis zu 3,4 – ebenso spritzig beim Ampelstart wie schubstark am Berg; dabei reagiert der Motor auf einen breiten Trittfrequenzbereich und kommt den Bedürfnissen von Gelegenheitsfahrern wie sportiven Bikern entgegen. An diesen Leistungsdaten zu drehen war bei der Weiterentwicklung nicht das Ziel von Bosch; vielmehr wurde dem Antrieb mit neuer Sensorik eine noch harmonischere, feinfühliger ansprechende Performance gegeben. Der neue CX „erspürt“ minimale Veränderungen von Pedalkraft und Trittfrequenz und stimmt die Unterstützung aufs Streckenprofil ab; außerdem trägt eine komplette Entkoppelung des Getriebes bei Bergabfahrten gemeinsam mit anderen Maßnahmen zu einer merklichen Geräuschreduzierung bei. Durch die Verwendung von Recycling-Materialien ist das gesamte System dazu nachhaltiger geworden. Die neuen PowerTube-Akkus mit 600 und 800 Wh sorgen für große und größte Reichweiten und sind damit perfekt für lange Touren wie für wochenlanges Pendeln ohne Nachladen.

Pegasus Premio EVO: Viele Varianten mit dem neuen Bosch CX

Auch Pegasus stattet zahlreiche 2025er Modelle mit dem verbesserten Antriebssystem aus. Das betrifft gerade die aktuellen Bikes der beliebten Modellfamilie Premio EVO – sportliche, formschöne E-Trkkingbikes mit komfortabler Sitzhaltung, die von Pegasus behutsam weiterentwickelt werden. Ein gutes Beispiel ist das Pegasus Premio EVO 10 Lite (ab 4.299 Euro), erhältlich in drei Rahmenformen und wahlweise mit den zwei neuen Akku-Größen 600 und 800 Wh. Der formschöne Hydroforming-Aluminiumrahmen verfügt über eine komplett interne Leitungsführung ab dem Cockpit; für Komfort sorgen eine Luftfedergabel mit 100 mm Weg, die breiten Reifen und eine angenehm aufrechte Sitzhaltung.

Weitgehend baugleich ist das Modell Premio EVO 5F Belt (ab 4.499 Euro), das auf demselben Rahmen basiert, dabei aber mit 5-Gang-Nabenschaltung und Riemenantrieb auf maximale Wartungsarmut abgestimmt ist. Auch dieses Bike kommt mit dem optimal ablesbaren Kiox-500-Display und einer besonders hellen Lichtanlage.

Pegasus Premio EVO FS10 Lite mit komfortabler Vollfederung

Mit dem Premio EVO FS10 Lite (5.299 Euro) schickt Pegasus auch ein E-Bike mit Vollfederung in die Saison 2025. Das mit dem 800-Wattstunden ausgestattete Komfort-Modell kommt in zwei Rahmenformen und optimal auf Touren und Alltagsfahrten abgestimmtem Federweg; der Hinterbaudämpfer ist elegant im Rahmen verborgen.

Beim Ravenna EVO NV Belt (ab 4.849 Euro) hebt Pegasus das Thema Komfort hervor. Federsattelstütze und besonders hoher, werkzeuglos verstellbarer Vorbau sorgen für eine angenehme Haltung; als Extras gibt es ein Rahmenschloss sowie den klassischen Mantelschoner, der das Hinterrad abdeckt. Zum Riemenantrieb gesellt sich die stufenlos schaltbare Enviolo-Nabe, die sich sehr gut mit dem kraftvollen Bosch-Motor verträgt.

Pegasus Famulo: Endlich ein Familien-Bike

Auch das komplett neue Familien-Bike Pegasus Famulo (Preis: k. A.) ist mit dem Bosch Performance CX der 5. Generation ausgestattet. Mit zwei Sitzplätzen hinterm Fahrer bzw. der Fahrerin ist dies ein stark motorisiertes Alltagsfahrrad, das dank kurzem Radstand handlich und fahrsicher ist. 10-Gang-Kettenschaltung und Scheibenbremsen sorgen für optimale Bedienbarkeit; der spezielle Lenker ermöglicht unterschiedlich großen Nutzerinnen und Nutzern trotz der kompakten Rahmenform eine angenehm aufrechte Sitzhaltung. Im zentralen Rahmenrohr verstecken sich wahlweise 600 oder 800 Wattstunden Akku-Kapazität.

www.pegasus-bike.de