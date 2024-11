Norrona Falketind Gore-Tex Paclite Regenjacke: Das norwegische Familienunternehmen setzt mit der Falketind Regenjacke auf die 2,5 lagige Gore-Tex Paclite Membran, die neben einem sehr guten Schutz auch mit geringem Packmaß und Gewicht überzeugt.

Daten zur Norrona Falketind Gore-Tex Paclite Regenjacke

Passform Locker Robustheit 78% Regenschutz 100% Windschutz 95% Atmungsaktivität 85% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 379€

Erster Eindruck

Die Norrona Falketind Regenjacke gehört definitiv in die erste Liga der Regenjacken. Alleine der Namenszusatz Gore-Tex Paclite verrät es schon, dass hier die beste Membran verbaut wird, die mit der Paclite-Technologie auf eine dickere Innenschicht verzichtet und so Gewicht und Platz spart. Die sehr hochwertig verarbeitete Jacke ist so geschnitten, dass keine Nähte an strategisch wichtigen Positionen, wie beispielsweise der Schulterbereich, entstehen. Norrona beschreibt die Passform der Falketind Regenjacke als technischer Schnitt. Damit ist gemeint, dass die Jacke so konstruiert ist, dass genügend Platz für Isolationschichten und auch ausreichend Bewegungsfreiheit gegeben ist. Auch die gelenkten Ellenbogen sind Teil des Konzepts. Da das Material nicht elastisch ist, macht dies durchaus Sinn. Um die Jacke auf die persönlichen Bedürfnisse anzupassen, besitzt die Falketind am Saum einen versteckten Kordelzug und an den Armabschlüssen verstellbare Manschetten mit Klettverschluss. Die helmtaugliche Kapuze kann ebenfalls mit einem Kordelzug am Hinterkopf fixiert werden. Der Frontschirm der Kapuze ist zudem mit einem Draht versteift. Die Falketind kommt ohne Seitentaschen aus, dafür gibt es eine geräumige Brusttasche in der die Jacke vollständig verstaut werden kann. Die Blue-Sign zertifizierte Jacke besitzt ebenfalls kleine reflektierende Logos um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu verbessern.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm sitzt die Norrona Falketind Jacke bei Größe M sehr locker. Bei der Testfahrt konnte eine Middlayer mit mittlerer Isolationsschicht darunter getragen werden. Wer die Jacke nicht in Kombination mit Isolationsschichten tragen möchte, sollte eine Nummer kleiner probieren.

Norrona Falketind Gore-Tex Paclite im Praxistest

Die Norrona Falketind ist einfach eine tolle Jacke mit top Performance. Die Jacke trägt sich leicht und engt überhaupt nicht ein, dafür ist aber ihr Schnitt auch großzügig gewählt. Auf dem Fahrrad deckt das verlängerte Rückenteil großflächig den unteren Rücken sehr gut ab. Die verlängerten Arme lassen sich mittels Klettverschluss am Handgelenk fixieren oder ragen bei Bedarf weit über den Handrücken. Letzteres ist besonders bei regnerischen und windigen Bedingungen von großem Vorteil, da es einen extra Schutz bietet. Der hochgezogene Halsbereich reicht bis zum Mund und ist dank einer dünnen Fleeceschicht sehr angenehm auf der Haut.

Die Kapuze passt perfekt über den Helm und lässt sich einfach per Kordelzug fixieren, dadurch bleibt sie auch bei schnellen Bergabfahrten mit Gegenwind an Ort und Stelle. Bei intensiver Belastung kommt auch die beste Membran in Sachen Atmungsaktivität an ihre Grenzen, Abhilfe schafft hier die Belüftungsöffnung an der Front. Leider ist der abgedichtete Reisverschluss, wie alle Reisverschlüsse der Jacke, nicht leichtgängig und somit lässt sich die Belüftungsöffnung nicht mit einer Hand öffnen. Auch die Position der Belüftungsöffnung ist nicht Jedermanns Geschmack. Denn der eindringende kühle Fahrtwind bläst direkt auf den Brustkorb und Bauch. Den Duschtest hat die Falketind Jacke, die eine Wassersäule von 28.000mm übersteht, zu 100% bestanden. Abschließend sei noch zu erwähnen, dass die Jacke nicht zu den geräuscharmen Jacken gehört. Auch der vergleichsweise hohe Preis wird die Gesamtbewertung beeinflussen.

Web: norrona.com

Was du vor dem Kauf einer Regenjacke beachten sollst, verraten wir dir hier: