Rockrider All-Mountain Regenjacke im Test: Decathlons Marke Rockrider bietet mit der All-Mountain Regenjacke eine 3-lagige Jacke mit Membran und vielen durchdachten Features zum unschlagbaren Preis an. Ob die Jacke mit den Platzhirschen mithalten kann, verrät unser Test

Daten zur Rockrider All-Mountain Regenjacke

Passform Locker Robustheit 95% Regenschutz 95% Windschutz 95% Atmungsaktivität 85% Reflektoren Nein Nachhaltigkeit Keine Preis 89,99€

Erster Eindruck

Die Rockrider All-Mountain Regenjacke fällt auf den ersten Blick positiv auf, das schicke Design in Kombination mit den vielen Details erwecken einen hochwertigen Eindruck. Auch die Haptik der Jacke ist angenehm. Dabei besteht die Jacke aus einem 3-lagigen System mit integrierter Membran die eine Wassersäule von 10.000mm stand hält. Die äußere Schicht besteht aus einem engmaschig gewebten Material, das eine hohe Abriebfestigkeit besitzt und somit robust genug für den MTB Einsatz ist. Im Inneren sind alle Nähte sauber verklebt, wobei die Jacke verhältnismäßig viele Nähte besitzt, was durch das Design der Jacke bedingt ist. Da jede Naht eine potentielle Schwachstelle für eindringendes Wasser, besonders wenn die Jacke schon ein paar Einsätze auf dem Buckel hat, sein kann, sehen wir das kritisch.

Die Passform der Jacke ist All-Mountain spezifisch locker gehalten, zudem sind Rücken und Arme verlängert. Besonders die Armbündchen machen einen guten Eindruck mit einem Mix aus Neopren-Manschette und verlängerter Handoberfläche. Im weiteren besitzt die Jacke einen versetzten Reisverschluss, damit der Kragen nicht am Kinn- und Halsbereich scheuert, um den Wohlfühlfaktor zu verstärken wurde zusätzlich die Innenseite mit einem weichen dünnen Fleece versehen. In die Konstruktion der helmkompatiblen Kapuze hat Rockrider sehr viel investiert, so ist der halbsteife Schirm verlängert und zur Seite hin verkürzt, was ein besseres Sichtfeld garantieren soll. Für einen perfekten Sitz, lässt sich die Tiefe und Breite einstellen. Des Weiteren besitzt sie an der Rückseite eine Belüftungsöffnung. Bei den Verstaumöglichkeiten bietet die All-Mountain Regenjacke lediglich eine Brusttasche. Dafür besitzt diese einen Schlüsselhalter und ein Innenfach für das Smartphone.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm sitzt die Jacke in Größe M perfekt. Bei der Testfahrt konnte eine Protektorenjacke darunter getragen werden.

Rockrider All-Mountain Regenjacke im Praxistest

Wir konnten die Rockrider All-Mountain Regenjacke an einem milden Wintertag und leichtem Regen testen. Dabei hat uns die Jacke nicht im Stich gelassen und wir sind trocken am Ziel angekommen. Auch bei unserem separaten Duschtest hat die Jacke stand gehalten. Gut gefallen hat uns dabei die Konstruktion mit den verlängerten Armen, da sie nicht nur Regen abhalten, sondern auch verhindern, dass umherfliegender Matsch nicht zwischen Handschuhe und Jacke gelangt. Wobei, das sei auch gesagt, die Neoprenmanschetten an wärmeren Tagen wohl eher zu warm ums Handgelenk werden. Ein weiteres Augenmerk haben wir auf die Kapuze geworfen. Diese sitzt perfekt und bleibt auch bei Gegenwind an Ort und Stelle. Wichtig ist, dass dabei ein Helm mit großem Schirm getragen wird um den Kapuzenschirm zu stabilisieren, denn der Kapuzenschirm ist nicht steif genug um bei stärkeren Fahrtwind stand zu halten.

Was die Atmungsaktivität betrifft, so besitzt die Jacke Lüftungsöffnungen unter den Armen und am oberen Rückenbereich. Zudem lässt sich die Jacke mit einem 2-wege Reisverschluss öffnen. Bei intensiven Belastungen muss dieser auch geöffnet werden, denn es baut sich schnell Hitze unter der Jacke auf und auch bei Fahrtwind schaffen die Lüftungsöffnungen nicht wirklich Abhilfe. Was uns abschließend gut an der Jacke gefallen hat, sind die vielen kleinen Features, wie die Innentasche der Brusttasche, in der das Smartphone sich fixieren lässt, aber auch der Schlüsselhalter oder die kleine Öse für die Trinkblase. Auch das sich die Jacke in einem separaten Beutel mit Befestigungsschnalle verstauen lässt, dies dürfte besonders für Bikepacker interessant sein.

