Verlosung: Der Bosch PowerMore 250 Range Extender bringt als Zusatzakku für Bosch E-Bikes 250 Wattstunden Extra-Kapazität im kompakten Format mit. Wir verlosen einen der praktischen Range Extender unter allen Teilnehmern.

Vorgestellt wurde der Bosch PowerMore 250 Range Extender vor über einem Jahr gemeinsam mit dem leichten SX Antrieb. Mittlerweile dürfte der praktische Zusatzakku aber wohl eine der universellsten und praktischsten Komponenten im Smart System sein. Egal ob an sportiven E-Mountainbikes oder langstreckentauglichen Tourenrädern – das Reichweitenplus im Taschenformat mit 250 Wh erfreut sich großer Beliebtheit.

Technisch ist der Bosch PowerMore 250 mit allen E-Bikes mit im Bosch Smart System kompatibel – unabhängig vom verbauten Motor oder Standardakku. Im System wird er als vollwertiger Zweitakku erkannt und im Dual-Battery-Verbund mit dem Hauptakku gesehen. Wer möchte, kann den PowerMore 250 sogar als alleinigen Akku nutzen; je nach Motor könnte es aber zu kleinen Leistungseinbußen kommen.

Der rund 1,6 kg leichte Zusatzakku wird auf der im Lieferumfang enthaltenen Halteplatte am Flaschenhalter eingeklickt und anschließend mit einem Kabel mit dem Ladeport verbunden. Die Handhabung ist denkbar einfach und das Anbringen mit wenigen Handgriffen in ein paar Sekunden erledigt. Praktisch: Im Lieferumfang befindet sich auch ein Flaschenhalter, der sich anstelle des Range Extenders auf der Halteplatte einklicken lässt. So hat man blitzschnell zwischen Trinkflasche und Range Extender gewechselt – werkzeuglos.

Das System entlädt in der Regel beide Akkus parallel. Weisen sie einen stark unterschiedlichen Ladestand auf, wird zunächst der vollere Akku entladen. Der individuelle Ladestand lässt sich entweder am Display (Purion 200/400, Kiox 300/500) ablesen oder direkt am Bosch PowerMore 250 über fünf integrierte LEDs.

