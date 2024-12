45NRTH Naughtvind Jacke im Test: Mit eisigen Wintern ist die Marke 45NRTH aus Minnesota bestens vertraut, wir haben ihre Naughtvind Jacke, die speziell für den Winter entwickelt wurde, getestet.

Daten zur 45NRTH Naughtvind Jacke

Passform Locker Robustheit 93% Regenschutz 70% Windschutz 90% Atmungsaktivität 87% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 279€

Erster Eindruck

Zunächst einmal ein kurzes Statement, weshalb eine Softshelljacke in unserer Regenjacken Testserie auftaucht: Wenn es kalt und unbeständig wird, kaufen sich viele Outdoorsportler eine Regenjacke, obwohl sie nie bei absehbarem Regen vor die Tür gehen. Richtige Regenjacken sind grundsätzlich Hardshelljacken, die vergleichsweise einen schlechteren Tragekomfort bieten. Warum also nicht auf eine bequeme Softshelljacke setzen, die auch mal kurze Regenschauer übersteht?

Das Stichwort „bequem“ trifft genau auf die 45NRTH Naughtvind Jacke zu. Diese Jacke ist angenehm weich und trägt sich fast wie ein Pullover. Für diesen angenehmen und nicht einengenden Tragekomfort hat 45NRTH die Jacke gezielt in verschiedene Zonen unterteilt, die aus unterschiedlichen Materialen bestehen. So sind beispielweise die Seiten hochelastisch und der obere Rückenbereich mit einer dünnen Fleece-Schicht versehen. Trotz dieser aufwendigen Patchwork-Konstruktion, ist es 45NRTH gelungen, die Jacke sauber zu verarbeiten und ein harmonisches Erscheinungsbild zu schaffen, auch die gewählten Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Stauraum bietet die Naughtvind Jacke ausreichend. An der Front befinden sich zwei Seitentaschen und eine horizontale Brusttasche, die mit leichtgängigen Reisverschlüssen versehen sind. Zusätzlich gibt es auf dem Rücken zwei offene Taschen, in der beispielsweise Trinkflaschen untergebracht werden können. Dazwischen sitzt eine weitere absperrbare Tasche. Damit es nicht zu warm unter der Jacke wird, hat 45NRTH atmungsaktive Zonen eingebaut, die teilweise dosierbar sind. So kann warme Luft durch die geöffneten Taschen oder die zwei zusätzlichen Lüftungsöffnungen auf Höhe der Nieren entweichen. Damit die Jacke perfekt sitzt, kann der Saum mittels Kordelzug und die Armbündchen per Klettverschluss angepasst werden. Dank der reflektierenden Elemente am Rücken, der Front und an den Armen wird man auch im Straßenverkehr besser gesehen.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm sitzt die Jacke bei Größe M perfekt. Bei der Testfahrt konnte ein leichter Middlayer darunter getragen werden. Es wäre aber auch Platz für eine dickere Isolationsschicht gewesen.

45NRTH Naughtvind Jacke im Praxistest

Im Vergleich zu den Hardshell Regenjacken besitzt die Naughtvind Jacke bereits selbst eine leichte Isolationsschicht. Für Temperaturen bis 8°C kann die Jacke mit einem leichten Baselayer bei mittlerer Intensität problemlos getragen werden. Bei Temperaturen darunter muss auch bei dieser Jacke ein weiterer Layer hinzugenommen werden. Bei unserer XC-Testtour mit mittlerer bis hoher Intensität waren es 4°C und es kam neben einem Baselayer ein dünnes Fleece als Midlayer hinzu. Auf der Tour hat die Jacke in Puncto Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit einen super Job gemacht. Bei anstrengenden Kletterpassagen wurde durch das Öffnen der Reisverschlüsse spürbar der Wärmestau abgebaut und bei mittlerer Intensität herrschte ein angenehmes Klima unter der Jacke. Auch hatte der Fahrtwind nur durch die geöffneten Taschen die Chance einzudringen. Wünschenswert wäre aber bezüglich Windschutz ein verlängerter Kragen gewesen, denn dieser fällt für eine reine Winterjacke relativ kurz aus. Da braucht es auch keinen asymmetrischen Reisverschluss, um ein Schauern am Kinn zu verhindern. Wir haben auch die wasserabweisende Softshelljacke unserem intensivem Duschtest unterzogen, bedingt durch die unterschiedliche Konstruktion gab es Bereiche in denen Wasser eindringen konnte. Aber grundsätzlich kann die Jacke auch leichte Schauer auf einer kurzen Tour überstehen.

Web: 45nrth.com

