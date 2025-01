Jack Wolfskin Gravex 2.5l Jacke im Test: Höher, weiter, nasser…die TEXAPORE Ecosphere Pro Light vereint top Performance und Nachhaltigkeit in einer Jacke. Mit der Gravex 2.5l Jacke präsentiert Jack Wolfskin eine minimalistische Jacke mit maximalem Schutz.



Daten zur Jack Wolfskin Gravex Jacke

Passform Locker Robustheit 65% Regenschutz 95% Windschutz 95% Atmungsaktivität 87% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 179,95€

Erster Eindruck

Auf den ersten Blick macht die Jack Wolfskin Gravex 2.5l Jacke einen sehr minimalistischen Eindruck. Die leichte Jacke mit 200g in Größe L ist von der Materialstärke sehr dünn und erweckt nicht gerade den Eindruck, dass sie Dauerregen stand halten kann. Doch ein Blick auf die TEXAPORE Ecosphere Pro Light Technologie verrät, dass es sich hier um ein High End Produkt handelt. Die von Jack Wolfskin eigens entwickelte TEXAPORE Membran gibt es in verschiedenen Leistungsstufen, die TEXAPORE Ecosphere Pro ist dabei die Leistungsstärkste mit einer Wasserdichte von 20.000mm. Der Namenszusatz „Light“ verrät, dass es sich um eine 2.5 Layer Jacke handelt und der innere Layer nur aus einer dünne Schutzschicht auf der Membran ist. Wichtig zu erwähnen ist, dass alle Layer vollständig aus recyceltem Material hergestellt sind. Was die Passform betrifft, so ist die Jacke locker gehalten und besitzt einen Bike spezifischen Schnitt, auffällig ist dabei der überdurchschnittlich verlängerte Rücken. Der Rest der Jacke ist hingegen relativ minimalistisch gehalten, so verzichtet Jack Wolfskin auf eine Kapuze und Einstellmöglichkeiten. Dafür sind der Saum und die Armabschlüsse teilweise mit elastischen Bündchen versehen. Auch beim Stauraum ist Jack Wolfskin sparsam gewesen, es gibt lediglich eine Brusttasche, in der ein Smartphone Platz findet.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm wurde die Jack Wolfskin Gravex Jacke in Größe L getestet. Für einen sportlicheren Sitz, wäre eine Nummer kleiner zu empfehlen. Bei der Testfahrt konnte eine leichte Isolationsjacke darunter getragen werden.

Jack Wolfskin Gravex 2.5L Jacke im Praxistest

Im Praxistest hat die Jack Wolfskin Gravex 2.5L Jacke gute und schlechte Erkenntnisse zum Vorschein gebracht. Auf der positiven Seite steht der Sitz. Neben dem bereits erwähnten deutlich verlängerten Rücken, der eine optimale Abdeckung gewährleistet, haben auch die Armabschlüsse überzeugt. Diese sind ebenfalls auf der Oberhand leicht verlängert und decken den Handrücken teilweise mit ab. So kann auch bei Handschuhen mit kurzem Schafft ein lückenloser Regen und Windschutz hergestellt werden. Grundsätzlich hat uns der Wind- und Regenschutz positiv überzeugt. Denn auch bei unseren Duschtest hat die Membran alle Erwartungen erfüllt und keine Feuchtigkeit durchgelassen. Weniger gut hat uns die Kragenkonstruktion gefallen, diese ist ideal für wärmere Regentage, jedoch muss für kältere und windige Tage hier mit einem entsprechenden Schal nachgerüstet werden. Wer hier empfindlich am Hals ist, sollte dies bedenken.

Was die Belüftungsmöglichkeiten betrifft, so kann die kleine Brusttasche geöffnet werden oder über den Doppelreisverschluss die Jacke von oben und unten leicht geöffnet werden. Bei letzterem Punkt wäre es allerdings wünschenswert gewesen, wenn die Jacke am Saum fixiert werden könnte, damit sie nicht im Fahrtwind umherflattert. Abschließend mussten wir am Ende unserer Testtour feststellen, dass sich an einer Stelle die Verklebung einer Naht gelöst hatte. So etwas sollte bei einer neuen Jacke nicht passieren. Wir gehen davon aus, dass wir hier ein Montagsmodel erhalten haben, denn wir kennen Jack Wolfskin grundsätzlich als hochwertigen Ausrüster. Würde dies euch passieren, bekämet ihr im Falle einer neueren Jacke Ersatz und bei Älteren steht euch der Reparaturservice von Jack Wolfskin zur Verfügung. Abschließend sei noch zu erwähnen, dass sich die Jacke vollständig in ihrer eigenen Brusttasche verstauen lässt.

