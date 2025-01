Radsport: Die ASO und die UCI haben sich heute nicht mit Ruhm bekleckert. Die zweite Etappe der AlUla Tour wurde auf den letzten 30 Kilometern wegen schlechter Fahrbahnverhältnisse neutralisiert. Erst auf den letzten fünf Kilometern durften die Profis noch um den Tagessieg fahren. Diesen sicherte sich schließlich Tom Pidcock.

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Was wir heute auf der zweiten Etappe der AlUla Tour über 157,7 Kilometer von Old Town zum Bir Jaydah Mountain Wirkah erleben mussten, haben wir so in einem Profi-Radrennen wohl noch nicht gesehen. Rund 30 Kilometer vor dem Ziel entschied die Rennleitung, das Rennen vorübergehend zu neutralisieren. Der Grund? Schlechte Fahrbahnverhältnisse! Erst auf den letzten fünf Kilometern wurde das Rennen wieder freigegeben. Im Bergaufsprint konnte sich schließlich Tom Pidcock (Q36.5) durchsetzen und damit für sein neues Team den ersten Saisonsieg einfahren. Österreichs Rainer Kepplinger (Bahrain – Victorious) fuhr vor dem Südafrikaner Alan Hatherly (Jayco – AlUla) auf Rang zwei.

It’s a first win for Tom Pidcock on Q36.5 after leaving Ineos Grenadiers!

The Brit smashed it away late on and held on ahead of Rainer Kepplinger and fellow Olympic MTB medal winner Alan Hatherly#AlUlaTour pic.twitter.com/lUyqPoOUOs

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) January 29, 2025