Radsport: Matteo Moschetti hat die fünfte Etappe der AlUla Tour gewonnen. Der Italiener gewann den Massensprint an der AlUla Camel Cup Track vor Dylan Groenewegen und Juan Molano. In der Gesamtwertung kam es am letzten Tag zu einigen Verschiebungen, da der Wind abermals für eine Spaltung im Peloton sorgte.

Moschetti besorgt Q36.5 den nächsten Sieg

Die AlUla Tour läuft auch am letzten Tag perfekt für den Schweizer Rennstall Q36.5. Nachdem Tom Pidcock (Q36.5) bereits zwei Etappen gewann und den Gesamtsieg heute unter Dach und Fach gebracht hat, darf nun auch Sprinter Matteo Moschetti (Q36.5) jubeln. Der Italiener gewann den Massensprint an der AlUla Camel Cup Track vor dem Niederländer Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) und dem Kolumbianer Juan Molano (UAE – XRG).

Norweger auf den Rängen zwei bis vier

Durch den starken Seitenwind wurde auch heute das Peloton in mehrere Teile zerrissen. So kam es in der Gesamtwertung noch zu einigen Verschiebungen. Neben Gesamtsieger Tom Pidcock (Q36.5) stehen nun die beiden Norweger Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) und Johannes Kulset (Uno-X Mobility) auf dem Podium. Auch Rang vier geht mit Adne Holter (Uno-X Mobility) an Norwegen. Die Verlierer des Tages sind die vorherigen Gesamtzweiten und -dritten in Person von Rainer Kepplinger (Bahrain – Victorious) und Alan Hatherly (Jayco AlUla). Der Österreicher und der Südafrikaner fuhren bis heute eine souveräne Rundfahrt. Durch die Windkante sollten sie aber sogar noch aus den Top 10 fliegen.