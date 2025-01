Radsport: Tom Pidcock hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er der stärkste Kletterer der AlUla Tour ist. Der Brite gewann auch die vierte Etappe und baut damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus.

Pidcock gewinnt seine zweite Etappe

Der Brite ist in Topform: Tom Pidcock (Q36.5) hat auch die vierte Etappe der AlUla Tour für sich entschieden. Auf dem 140,9 Kilometer langen Teilstück von Maraya zum Skyviews of Harrat Uwayrid stellte der Leader seine Konkurrenten im Schlussanstieg rund zehn Kilometer vor dem Ziel ab. Ganz nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ zog Pidcock seinen Vorstoß durch und ließ sich nicht mehr einholen. Damit baut er seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Dahinter sprintet der Südafrikaner Alan Hatherly (Jayco AlUla) vor dem Österreicher Rainer Kepplinger (Bahrain – Victorious) auf Rang zwei.