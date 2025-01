Tour Down Under #3:

Radsport: Er hat gestern bereits seine Topform aufblitzen lassen, doch da war das Etappenprofil noch zu wenig anspruchsvoll. Heute konnte Javier Romo auf dem Weg nach Uraidla seine ganze Klasse zeigen und den Tagessieg einfahren. Damit übernimmt der Spanier auch die Führung in der Gesamtwertung.

Javier Romo ist stark wie noch nie

Gestern war es bereits zu sehen, heute hat er es bestätigt. Javier Romo (Movistar) ist in einer bestechenden Form. Der Spanier gewann die heutige dritte Etappe der Tour Down Under als Solist mit einem Vorsprung von fünf Sekunden auf die erste Verfolgergruppe. Diese wurde angeführt von Jhonatan Narvaez (UAE) vor Finn Fisher-Black (RB – Bora – hansgrohe) und Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek). In der Gesamtwertung führt der Tagessieger nun mit einem Vorsprung von acht Sekunden auf den Tageszweiten Jhonatan Narvaez.

Romo war nicht zu bremsen

Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale) war der letzte Ausreißer, der vom Hauptfeld gestellt wurde. Der Franzose wehrte sich tapfer, aber auf der 147,5 Kilometer langen Etappe von Norwood nach Uraidla sollte auch er letztendlich chancenlos sein. Als die Profis den Knotts Hill in Angriff nahmen, kam es wenige Kilometer vor dem Ziel zu weiteren Attacken. Der 2,7 Kilometer lange Anstieg ist durchschnittlich 7,7 Prozent steil und bietet daher beste Möglichkeiten für alle im Feld befindlichen Puncheure. So wagten sich u. a. Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) und Rémy Rochas (Groupama – FDJ) in die Offensive, später auch Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious). Doch die heimische Mannschaft Jayco – AlUla wollte keinen Fahrer ziehen lassen, sorgte gleichzeitig aber auch dafür, dass das Feld immens ausgedünnt wurde. So musste auch – für viele sicher sehr überraschend – Vorjahressieger Stephen Williams (Israel – Premier Tech) reißen lassen. Als jedoch Javier Romo (Movistar) antrat, konnte nicht mehr reagiert werden.

Morgen: Welchen Schaden richtet der Nettle Hill an?

Auch morgen ist bei der Tour Down Under nicht mit einem Sprint zu rechnen. Auf der 157,2 Kilometer langen Etappe von Glenelg zum Victor Harbor wird vor allem der vorletzte Hügel entscheidend sein. Der Nettle Hill ist zwar nur 1,8 Kilometer lang, im Durchschnitt aber 8,4 Prozent steil. Daher dürfte auch hier damit zu rechnen sein, dass die klassischen Sprinter Probleme bekommen könnten. Die Entscheidung bei der Tour Down Under wird aber erst am Wochenende fallen.