Tour Down Under #2:

Radsport: Sam Welsford hat auch die zweite Etappe der Tour Down Under für sich entschieden. Der Australier gewann in Tanunda den Massensprint, obwohl er zuvor bereits gestürzt war und abgehängt wurde. Seinen Erfolg hat er auch seinen Teamkollegen zu verdanken.

Welsford ist in bestechender Frühform

Mit einer beeindruckenden Leistung hat Sam Welsford (RB – Bora – hansgrohe) nach dem ersten auch das zweite Teilstück gewonnen. Der Australier entschied die 128,8 Kilometer lange Etappe mit Start und Ziel in Tanunda vor dem Belgier Arne Marit (Intermarché – Wanty) und dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) im Massensprint für sich. Zuvor kam der Träger des ockerfarbenen Trikots zu Fall und wurde am Menglers Hill sogar noch einmal distanziert. Der Hügel ist zwar nur 2,8 Kilometer lang, im Durchschnitt allerdings satte 6,6 Prozent steil. Außerdem musste er gleich 3x überquert werden. Durch eine aufopferungsvolle Teamarbeit konnte Welsford aber wieder zurück ins Peloton pilotiert werden. Mit seinem Erfolg baut er seine Führung in der Gesamtwertung aus. Pech hatten erneut die deutschen Sprinter. Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) wurde auf der rechten Fahrbahnseite im entscheidenden Moment eingeklemmt. Und Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) wurde wie bereits gestern Tagesvierter.

Van Baarle ist schon wieder verletzt

Die Tour Down Under 2025 ist für Dylan van Baarle (Visma – Lab) bereits gelaufen. Der Niederländer kam auf der gestrigen ersten Etappe zu Fall und konnte heute nicht mehr an den Start gehen. Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Einen solchen zog er sich bereits im Vorjahr beim Critérium du Dauphiné zu. Kaum verheilt, brach er sich bei der Vuelta a Espana die Hüfte. Nun also der nächste Rückschlag. Das Team hofft, Dylan van Baarle bei den Klassikern wieder einsetzen zu können. Seine Saisonhighlights sind die Ronde van Vlaanderen und Paris – Roubaix, bevor er im Mai dann den Giro d’Italia in Angriff nehmen soll.