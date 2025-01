Radsport: Fast wäre Henri Uhlig perfekt in die Saison 2025 gestartet. Der Deutsche verpasste bei der Tour Down Under Classic heute Vormittag den Sieg nur knapp. Freuen darf sich über den Erfolg der Australier Sam Welsford. Kurz vor der Entscheidung kam es zu einem Massensturz.

Uhlig verliert nur gegen den Australischen Meister

Das Peloton ist zu Saisonbeginn nervös. Beim Kriterium in Adelaide kam es in der letzten Kurve zu einem Massensturz, in den rund zehn Fahrer involviert waren. Heil davon gekommen ist der Australier Sam Welsford (RB – Bora – hansgrohe), der seine Mannschaft den gesamten Tag über arbeiten ließ. Neu-Profi Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) aus Dänemark und dessen österreichischer Teamkollege Patrick Konrad attackierten zuerst. Doch wirklich ernsthaft absetzen konnten sich schließlich der Australier Jay Vine (UAE), der Brite Oscar Onley (Picnic – PostNL) und der Franzose Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale). Unter dem Tempodiktat des Raublinger Rennstalls jedoch scheiterte der Fluchtversuch. Im Sprint um den Tagessieg konnte sich Welsford schließlich vor dem Deutschen Henri Uhlig (Alpecin – Deceuninck) durchsetzen und damit im Australischen Meistertrikot auf heimischem Boden jubeln.

Sam Welsford:

„Wir wussten, dass es hart wird, im Finale die Ausreißer zurückzuholen. In der letzten Kurve war ich ziemlich nahe an der Absperrung. Ich hatte wenig Abstand, vielleicht einen Meter. Also dachte ich: Gib alles, was du hast. Ich wusste, dass es mit der Abfahrt und etwas Rückenwind schwer werden würde, zu überholen.“

Titelverteidiger Stephen Williams ist dabei

Bereits im Vorjahr befand sich Sam Welsford (RB – Bora – hansgrohe) zum Auftakt in seiner Heimat in guter Verfassung. 2025 beginnt die Tour Down Under offiziell am 21. Januar in Prospect. Highlight der sechstägigen Rundfahrt in Australien wird erneut der Willunga Hill sein. Bevor dieser auf dem fünften Teilstück absolviert werden muss, stehen jedoch einige wellige Etappen auf dem Programm. So ist der Anstieg Pound Reserve an Tag drei ebenso wenig zu unterschätzen wie der Menglers Hill einen Tag zuvor. Beste Chancen auf den Gesamtsieg haben wohl die Puncheure. Im Vorjahr war der Brite Stephen Williams (Israel – Premier Tech) erfolgreich, der auch diesmal am Start steht. Luke Plapp (Jayco AlUla), Jhonatan Narvaez (UAE), Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), Oscar Onley (Picnic – PostNL) und Finn Fisher-Black (RB – Bora – hansgrohe) könnten seine ärgsten Widersacher werden. Deutschlands Hoffnungen ruhen auf den Massensprints durch Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) und eben jenem Henri Uhlig (Alpecin – Deceuninck).