Radsport: Sam Welsford hat nach dem Kriterium auch den Auftakt der Tour Down Under für sich entschieden. Der Australier gewann den Massensprint vor den Briten Matthew Brennan und Matthew Walls.

Welsford jubelt, Teutenberg Vierter

Wie schon im Vorjahr scheint Sam Welsford (RB – Bora – hansgrohe) auch 2025 perfekt in die Saison zu starten. Der Australier war zum Auftakt der Tour Down Under nach 150,7 Kilometern von Prospect nach Gumeracha der schnellste Mann im Massensprint. Er verwies die beiden Briten Matthew Brennan (Visma – Lab) und Matthew Walls (Groupama – FDJ) auf die Plätze zwei und drei. Die deutschen Sprinter hatten das Glück gerade auf der Suche nach einer guten Position nicht auf ihrer Seite. Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) und Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) landeten auf den Rängen vier und neun.

Am Samstag entscheidet der Willunga Hill

Mit seinem heutigen Auftaktsieg ist Sam Welsford (RB – Bora – hansgrohe) auch Führender in der Gesamtwertung. Realistische Chancen auf den Gesamtsieg hat der Australier allerdings nicht. Denn auch in diesem Jahr wird die Tour Down Under am Willunga Hill entschieden. Am Samstag müssen die Profis den 3,3 Kilometer langen und im Durchschnitt 7,4 Prozent steilen Hügel gleich zweimal bezwingen. Es ist davon auszugehen, das die Puncheure dort den Tagessieg und den Gesamtsieg unter sich ausmachen dürfen.