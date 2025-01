Tour Down Under #6:

Radsport: Sam Welsford hat bei der Tour Down Under seinen dritten Etappensieg in diesem Jahr perfekt gemacht. Der Australier ließ im Massensprint von Adelaide Bryan Coquard und Phil Bauhaus hinter sich. In der Gesamtwertung kam es am letzten Tag wie erwartet zu keinen Veränderungen mehr.

Welsford & Narvaez feiern in Adelaide

Auf der 90 Kilometer langen Schlussetappe der Tour Down Under mit Start und Ziel in Adelaide sollte es heute Vormittag zu keinen Veränderungen mehr kommen. Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) feiert direkt in seinem ersten Rennen im neuen Trikot seinen ersten Gesamtsieg. Er steht auf dem Podium vor dem Spanier Javier Romo (Movistar) und dem Neuseeländer Finn Fisher-Black (RB – Bora – hansgrohe). Den letzten Tagessieg sicherte sich Sam Welsford (RB – Bora – hansgrohe) mit seinem dritten Erfolg.

Lidl – Trek gewinnt die Teamwertung

Auch bei den Sonderwertungen blieb alles beim Alten. Während Welsford souverän die Punktewertung für sich entschied, dürfen sich Fergus Browning (Nationalteam Australien) und Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) über ihren Triumph in der Berg- bzw. Nachwuchswertung freuen. Als stärkste Mannschaft wurde – um zwei Sekunden – Lidl – Trek vor dem UAE Team Emirates – XRG geehrt.