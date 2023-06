Bulls Sonic Evo SX: Neues E-MTB mit Bosch SX Antrieb

Produktnews / E-MTB: Mit dem Bulls Sonic Evo (AM) SX präsentiert der Hersteller aus Köln eines der ersten E-MTBs mit dem neuen Bosch Performance Line SX Antrieb. Neben dem Trail-Fully mit 140mm Federweg gibt es auch ein leichtes Carbonhardtail, wahlweise mit Vollausstattung.

Nachdem Bosch in diesen Tagen den Vorhang für den neuen SX Antrieb gelüftet hat, stellen erste Hersteller die mit dem leichten Motor ausgestatteten Bikes vor. Darunter auch Bulls, die ihre beliebte Sonic Reihe um ein neues Modell ergänzen. Das Bulls Sonic Evo SX erscheint als vollgefederte AM-Variante mit 140mm vorn und 130mm hinten, als sportliches Trail-Hardtail mit 120mm Federweg und auch ein Modell mit Vollausstattung für den Alltagseinsatz wird erhältlich sein.

Dem Bosch Performance Line SX Motor zur Seite steht in sämtlichen Modellvarianten der in allen Modellen entnehmbare, neue CompactTube 400 Akku mit 400 Wh. Bedient wird der Antrieb über den System Controller im Oberrohr in Kombination mit der kabellosen Mini Remote.

Technische Daten Bosch SX

Gewicht: 2 kg

Max. Drehmoment: 55 Nm

Max. Leistung: 600 W

Bulls Sonic Evo AM SX: Leichtes Trailbike mit Carbonrahmen und 140/130mm Federweg

Das Bulls Sonic Evo AM SX ist der sportlichste Vertreter der neuen SX Modelle und dürfte ganz gut in die Schublade „Trailbike“ passen: Dafür spricht der Federweg mit 130mm im Heck und 140mm an der Gabel, aber auch die vielseitige, durchaus progressive Geometrie, die einiges an Spaß auf dem Trail verspricht. Der Vollcarbonrahmen wurde auf geringes Gewicht optimiert, so verzichtet man beispielsweise auf das von anderen Sonic E-MTBs bekannte 1,8 Zoll Steuerrohr. Gewichte der einzelnen Modelle liegen uns derzeit noch nicht vor, werden aber in naher Zukunft ergänzt.

Geometrie Bulls Sonic Evo AM SX S M L XL Sitzrohr (in mm) 400 440 470 510 Oberrohr horizontal (in mm) 580 620 640 663 Steuerrohr (in mm) 100 110 130 140 Lenkwinkel (in °) 65,5 65,5 65,5 65,5 Sitzwinkel (in °) 75 75 75 75 Kettenstreben (in mm) 450 450 450 450 Tretlagerabsenkung (in mm) 37,5 37,5 37,5 37,5 Radstand (in mm) 1184 1218 1246 1270 Reach (in mm) 420 450 470 490 Stack (in mm) 624 633 650 669 Laufradgröße (in Zoll) 29 29 29 29

Absolut positiv sticht hervor, dass Bulls sich trotz allem Leichtbau am Rahmen dafür entschieden hat, den neuen CompactTube 400 Akku so zu integrieren, dass dieser bequem schräg zur Seite aus dem Unterrohr entnommen werden kann. Sogar auf ein Schloss muss man nicht verzichten. Insgesamt gefällt die Motorintegration auf den ersten Blick sehr gut, trotz der im Vergleich mit anderen Light Assist Antrieben etwas größeren Abmessungen des Bosch SX Motors. Der neue Range Extender mit 250 Wh Kapazität lässt sich übrigens unter dem Oberrohr montieren.

Modellvarianten ab 5.999 Euro

Das Sonic Evo AM SX wird in vier Modellvarianten, davon ein Damenmodell auf den Markt kommen. Preislich geht es mit dem Sonic Evo AM SX 1 bei 5.999 Euro los, das Topmodell AM SX-I schlägt mit knapp 10.000 Euro zu Buche. Gemein haben alle den leichten Carbonrahmen – die Basis stimmt also und einer Aufrüstung der Komponenten nach dem Kauf steht nichts im Wege. Bei der Wahl der Komponenten wird hier und da deutlich, dass man beim Kölner Hersteller möglichst viel an Gewicht sparen wollte; an vielen Punkten können wir die Entscheidungen nachvollziehen, etwas Kopfzerbrechen bereiten jedoch die Reifen: Mit dem Schwalbe Wicked Will am Heck und dem Nobby Nic an der Front hat meine keine allzu üppigen Reserven fürs Gelände.

Bulls Sonic Evo AM SX 1 Bulls Sonic Eva AM SX 1 Bulls Sonic Evo AM SX 2 Bulls Sonic Evo AM SX-I Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Bulls Lytro 34 SL LOR 140

Dämpfer: SR Suntour Edge Plus 2CR

Schaltung: Shimano Deore 12-fach

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 Preis: 5.999 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Bulls Lytro 34 SL LOR 140

Dämpfer: SR Suntour Edge Plus 2CR

Schaltung: Shimano Deore 12-fach

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 Preis: 5.999 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox Pike Select 140

Dämpfer: RockShox Deluxe Select+

Schaltung: Sram GX Eagle AXS

Bremsen: TRP C2.e RX 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossmax CL Preis: 7.399 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox Pike Ultimate 140

Dämpfer: RockShox Ultimate RT Debonair

Schaltung: Sram XX Eagle AXS

Bremsen: TRP C2.3 RX 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossmax SL Carbon Preis: 9.999 Euro

Bulls Sonic Evo SX: Sportliches Hardtail mit Carbonrahmen

Neben den vollgefederten AM Modellen bietet Bulls auch mehrere Hardtail-Modelle mit dem neuen SX Antrieb an. Auch hier besteht der Rahmen aus Carbon, was zu spannenden Gewichten führen sollte. Auch der Ansatz des Sonic Evo SX gefällt: Mit 120mm Federweg und einer durchaus trailtauglichen Geometrie sind hier durchaus auch Ausflüge auf gemäßigte Trails drin.

Geometrie Bulls Sonic Evo SX S M L XL Sitzrohr (in mm) 400 440 470 510 Oberrohr horizontal (in mm) 585 616 643 666 Steuerrohr (in mm) 100 110 130 140 Lenkwinkel (in °) 67 67 67 67 Sitzwinkel (in °) 75 75 75 75 Kettenstreben (in mm) 445 445 445 445 Tretlagerabsenkung (in mm) 62,5 62,5 62,5 62,5 Radstand (in mm) 1158 1192 1220 1244 Reach (in mm) 420 450 470 490 Stack (in mm) 629 638 656 666 Laufradgröße (in Zoll) 29 29 29 29

Auch mit Vollausstattung erhältlich

Unter den vier Ausstattungsvarianten sind zwei Grundmodelle, ein Damenmodell und die sogenannte „Dakar“-Variante mit alltagstauglicher Ausstattung samt Gepäckträger, Lichtanlage und Seitenständer. Preislich startet das E-Hardtail bei 4.999 Euro

Bulls Sonic Evo SX 1 Bulls Sonic Eva SX 1 Bulls Sonic Evo SX 2 Bulls Sonic Evo SX Dakar Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Bulls Lytro 34 SL LOR

Schaltung: Shimano Deore 12-Gang

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 Preis: 4.999 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Bulls Lytro 34 SL LOR 120

Schaltung: Shimano Deore 12-Gang

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 Preis: 4.999 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox SID RL 120

Schaltung: Sram GX Eagle AXS

Bremsen: TRP C2.3 RX 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossmax XL S CL Preis: 6.399 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox Psylo Gold Air 120

Schaltung: Shimano XT/Deore 12-Gang

Bremsen: Shimano BR-MT420

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 CL

Besonderheiten: MonkeyLink HS-100 / Twinlight Beleuchtung, MonkeyLoad Gepäckträger,Seitenständer Preis: 5.799 Euro

