Pinion E-Drive im FIT System: Wegweisender Antrieb in etabliertem System

Produktnews / E-Bike: Auf der Eurobike 2023 stellte der Getriebehersteller Pinion aus Denkendorf eine Innovation vor, die die E-Bike-Branche revolutionieren soll. Das Pinion E-Drive System mit der Motor.Gearbox.Unit (MGU) als Herzstück, das Schaltung und Motor in einer Einheit verbindet. Pinion setzt bei diesem System und im Servicebereich für den Fachhandel auf das Fachwissen der Biketec GmbH aus der Schweiz und deren FIT System. Diese beiden Unternehmen transferieren Ideen aus der Automobilindustrie in die Welt der E-Bikes, weshalb ihre Zusammenarbeit nicht überrascht.

Die Motor.Gearbox.Unit (MGU) von Pinion ist ein Paukenschlag in der Fahrradbranche. Dem deutschen Hersteller ist das gelungen, worauf viele E-Biker schon lange gewartet haben – die Kombination von Motor und Getriebeschaltung. Die MGU vereint einen kraftvollen Elektromotor mit der bewährten Getriebetechnologie von Pinion sowie einer elektrischen Schaltung mit 9 oder 12 Gängen, und das alles in einer kompakten Bauform. Sowohl in Bezug auf Gewicht als auch auf die Leistung kann sie mit den gängigen Mittelmotoren und Getrieben auf dem Markt konkurrieren bzw. viele davon sogar übertreffen. Zudem soll die Pinion MGU nahezu verschleißfrei arbeiten und nur sehr wenig Wartung benötigen.

FIT als Partner für Service und Integration

Da jedoch eine Antriebseinheit allein noch keinen kompletten Antrieb macht, braucht es einen starken Partner, um den Fahrradherstellern ein attraktives Gesamtpaket bieten zu können. Diesen Partner hat Pinion in der Biketec GmbH bzw. in deren FIT System gefunden. Die Schweizer steuern neben den Akkus auch Bedienteile und Displays bei und kümmern sich um die Konnektivität des Systems. Zahlreiche digitale Funktionen sind über die FIT E-Bike Control App vernetzt und können darüber gesteuert werden. Für die Pinion MGU sind beispielsweise individuelle Motor- und Getriebeeinstellungen möglich.

Bislang kannte man FIT Komponenten in Kombination mit Motoren von Brose und Panasonic. Mit der Integration der Pinion MGU erweitert das FIT System sein Portfolio. Ähnlich wie Pinion verfolgt auch die Biketec GmbH Ansätze aus der Automobilbranche, um ein stimmiges Komplettsystem in Kombination mit den besten Partnern auf dem Markt zu schaffen.

„Wir sind dankbar und stolz, mit Pinion als Partner zusammenzuarbeiten und Teil von etwas so revolutionärem zu sein. Wir sind gespannt auf die Reaktion des Marktes auf die MGU und die damit verbundene Resonanz“, sagt Ivica Durdevic, CEO der Biketec GmbH.

Durch die Integration der Pinion MGU in das FIT System übernimmt die Biketec GmbH auch das gesamte Servicegeschäft. Somit ist sie die erste Anlaufstelle für den Fachhandel, um eine umfangreiche und schnelle Beratung sowie den Garantieservice abzuwickeln. Fachhändler können Ersatzteile bequem über den FIT E-Shop bestellen, nach einmaliger Registrierung, der auch als zentrale Anlaufstelle mit Zugriff auf die Service-Tools fungiert.

