Test Minitools: Mit dem M20 Minitool bietet Crankbrothers nach eigenen Angaben den ultimativen Begleiter für Trail-Abenteuer. Das Tool kommt tatsächlich mit einigen Features, die aufhorchen lassen. Klingt nicht nur gut, sondern ist es tatsächlich auch. Was das kompakte Werkzeug wirklich kann zeigt unser Test.

Crankbrothers M20 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Der hohe Designanspruch der US-amerikanischen Marke zeigt sich auch beim Blick auf das M20 Minitool. Die farblich eloxierten Seitenwände aus Aluminium schmeicheln mit ihrer Gestaltung und Verarbeitungsqualität ebenso dem Auge wie die präzise gearbeiteten Werkzeuge. Und an deren Anzahl wurde nicht gespart. Mit insgesamt 20 Funktionen reicht der Einsatzbereich weit über die notwendigsten Reparaturen am Wegesrand hinaus. So finden sich neben den gebräuchlichsten Werkzeugen unter anderem ein Bremsscheibenrichtwerkzeug, ein 8 mm Maulschlüssel sowie ein TL Tool. In der abnehmbaren Aufbewahrungsbox liegen passend hierzu fünf Tire Plugs bei. Der Aufbewahrungsbox kommen direkt zwei Funktionen zu: Zu einem dient sie als Stauraum für Flicken, Kettenschloss und Kleingeld, zum anderen verhindert sie im aufgesteckten Zustand beim Transport ein willkürliches Verdrehen des Kettennieters.

Handling

Ebenso überzeugend ist die durchdachte Zusammenstellung des Werkzeugs sowie deren Qualität. Das Tool liegt gut in der Hand und die Riffelung der Seitenwände erhöht den Grip. Der Kettennieter fungiert selbst als kleines Multifunktionswerkzeug, da er zugleich drei Speichenschlüssel, ein Bremsscheibenrichtwerkzeug sowie einen 8 mm Maulschlüssel beinhaltet. Trotz des tollen Designs wird beim Herausdrücken einer Kettennniete – wie bei jedem anderen Multifunktionswerkzeug – recht viel Kraft benötigt. Eine Besonderheit des Crankbrothers M20 Minitools ist die Möglichkeit der Reparatur eines Tubeless-Reifens. Ausgestattet mit dem 2in1 Raspel- und Einsatzwerkzeug kann auf einer Tour ein Reifen schnell repariert werden. Da die mitgelieferten Flicken eher nur für kleine Risse geeignet sind, empfiehlt sich ein nachträgliches Aufstocken mit breiteren Plugs. Zum perfekten Auftritt fehlen nur noch Reifenheber und ein festeres Verschließen der Aufbewahrungsbox – aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau.

Crankbrothers M20 Minitool im Detail

Gewicht: 186 Gramm

Maße: Etwa 90 x 50 x 20 mm

Anzahl Funktionen: 20

Material: 6150 Hi-Ten Stahl, Aluminium-Seitenteile, Aufbewahrungsbox aus Kunststoff

Die Funktionen im Überblick