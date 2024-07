Test Minitools: Das Cube Acid Husk 24 Multitool hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. In den beiden schlanken Alu-Röhrchen sind insgesamt 23 Funktionen versteckt, die auf keiner Fahrradtour fehlen sollten. Die 24. Funktion kommt den Röhrchen selber zu. Neugierig geworden? Wir haben uns den German Design Award Gold 2023 Gewinner im Test genauer angeschaut.

Cube Acid Husk 24 Multitool: Geschickt untergebrachte 24 Funktionen

Im Grunde besteht das Cube Acid Husk 24 Multitool aus zwei schlanken Alu-Röhrchen, in denen die wichtigsten Werkzeuge für mobile Fahrradreparaturen integriert sind. Hierzu gehören unter anderem ein Kettennieter, Innensechskantschlüssel von 2 bis 10 Millimetern, drei Speichennippelschlüssel, zwei Schraubendreher sowie Torx-Schlüssel in den Größen T10, T25 und T30. Der Kettennieter und die BIT-Aufnahme lassen sich zudem für eine bessere Hebelwirkung um 90° abklappen. Ebenfalls eingebettet ist in einem der Röhrchen ein Tubeless-Reparaturset inklusive Reibahle und Plugs. Die Röhrchen dienen allerdings nicht nur als Garage für die einzelnen Werkzeuge, sondern gleichzeitig auch als Reifenheber. Das nennt man wohl Platzoptimierung auf höchstem Niveau!

Verstauen des Tools im Lenkerende? Der ACID GILink für HUSK macht es möglich

Das Arbeiten mit den einzelnen Werkzeugen geht sehr gut von der Hand. Die Rohre sorgen für ein kraftvolles und effizientes Griffgefühl, lediglich bei verschwitzten Händen wird es aufgrund der glatten Oberfläche etwas rutschig. Sehr durchdacht ist die Möglichkeit, die Röhrchen per Gewinde miteinander verbinden zu können, wodurch sich der Hebel sogar noch verlängern lässt. Ein weiteres, sehr bedeutendes Feature des Multitools muss allerdings zusätzlich erworben werden: Der ACID GILink für HUSK. Mittels dieses kleinen Tools lassen sich die beiden Röhrchen dezent in den Lenkerenden verstauen. Wer die Tubes lieber am Flaschenhalter montieren möchte, findet mit den ACID Rahmenhalterungen die perfekte Lösung.

Cube Acid Husk 24 Multitool im Detail

Gewicht: 151 Gramm

Maße: Etwa 151 x 17 mm

Funktionen: 24