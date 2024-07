milKit Hassle'off Kit im Test

Test Multitools: Beim milKit Hassle’off Kit handelt es sich um eine ultrakompakte Powerbox, die dank ihrer innovativen Gestaltung mehr als 20 Funktionen bereithält. Die einzelnen Komponenten des Toolkits greifen wie die Teile eines Puzzle ineinander, wodurch der Platz in der Box ideal ausgenutzt wird. Preislich im oberen Segment angeordnet darf natürlich viel erwartet werden.

milKit Hassle’off Kit: Bis ins kleinste Detail durchdachter Aufbau

Zugegeben, eine kleine Werkzeugbox als solche ist natürlich auf den ersten Blick nicht spektakulär. Beim milKit Hassle’off Kit enthüllt sich das Besondere erst auf dem zweiten Blick. Die Gestaltung im Innern der Box ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Wie bei einem Puzzle greifen die einzelnen Werkzeuge ineinander und minimieren somit den Platzbedarf auf ein Minimum. Ein Hauptakteur des Kits ist das Daysaver Essential8 Multitool, welches wir bereits in einem anderen Test für die Multitool Bestenliste kennenlernen konnten. Ebenfalls mit an Bord ist ein Tool mit Kettennieter und Reifenheber. Für die Reparatur von Tubeless-Reifen verfügt das milKit Hassle’off Kit zudem über ein entsprechendes Tool inklusive Schere zum Kürzen der Tire-Plugs. Alles in allem kommen über 20 Funktionen zusammen, acht davon trägt alleine das Essential8 Multitool bei.

Essential8 Multitool: Acht Funktionen in Form eines einzigen Innensechskantschlüssels

Das Konzept des 31 Gramm leichten Daysaver Essential8 beruht auf einem Stecksystem, welches ineinander steckbare Bits durch Magnete zusammenhält. Das innovative Tool hat die Form eines einzigen Innensechskantschlüssels, allerdings mit der Option acht verschiedener Größen. Der lange Hebelweg erlaubt nicht nur ein effizientes Schrauben, sondern ermöglicht ebenso den Zugriff auf tiefer liegende Schrauben. Wie im vorangegangen Test bereits angeführt, ist der Vorteil des Essential8 mit den kleinen Bits gleichzeitig aber auch ein Nachteil. Aufgrund des Stecksystems ist ein leichter Flex vorhanden, der sich bauartbedingt natürlich nicht verhindern lässt. Beim Zusammenstecken des Tools hält man zudem teilweise drei Einzelteile in den Händen, die besonders beim Tragen von Handschuhen schnell aus den Fingern gleiten.

Kettennieter und Reifenheber – oder auch: Coworking5 Multitool-Erweiterung mit fünf Funktionen

Bei der Daysaver Coworking5 Multitool-Erweiterung mit fünf Funktionen ist der kreative Gedanke ebenfalls unübersehbar. So dient der Reifenheber auch als Hebel für den Kettennieter und ermöglicht – in beiden Anwendungsfällen – einen äußerst effizienten Krafteinsatz. Dank der kleinen Magnete rasten die einzelnen Komponenten des Tools sauber ein und gewährleisten hierdurch ein angenehmes, wackelfreies Arbeiten. Bei Verwendung als Kettennieter wird zum Herausdrücken des Kettennietstifts zusätzlich der Essential8 benötigt. Neben den genannten Funktionen stellt das nur 34 Gramm wiegende Tool ein Ventilherzwerkzeug, einen Kettengliedhalter sowie einen Speichennippelspanner bereit.

Auf Touren immer dabei: Tools für die Reparatur von Tubeless-Reifen

Ein Punkt, den der Hersteller beim milKit Hassle’off Kit hervorhebt, ist die integrierte Tubeless-Flicken-Lösung. Diese besteht aus dem Einführwerkzeug, einem Taschenmesserscherchen sowie mehreren Tubeless-Plugs, die im Hohlraum der Schere untergebracht sind. Der abgewinkelte Hebel des Einführwerkszeugs dient zugleich als oberer Verschluss der Box. Das Tool liegt gut in der Hand, bei hartnäckigeren Einsätzen verbiegt allerdings die Spitze. Die aus Blech gefertigte kleine Schere wirkt auf den ersten Blick zwar etwas unstabil, reicht aber für die ihr zugetragene Aufgabe – nämlich das Kürzen von Tubeless-Plugs – völlig aus. Clever gelöst ist die Unterbringung der Plugs im Innern der Schere. So ist auf jeden Fall sichergestellt, dass bei einer Reifenpanne eines TL-Reifens für die Reparatur immer Flicken zur Verfügung stehen.

Modulares Mehrzweck-Interface: Individuell erweiterbar

Montiert wird das milKit Hassle’off Kit vorzugsweise an der Flaschenhalter-Aufnahme. Da die 108x50x10 Millimeter große Box relativ flach gestaltet ist, steht der zusätzlichen Montage eines Flaschenhalters in den meisten Fällen nichts entgegen. Das Kit sitzt bombenfest am Rahmen und selbst auf ruppigen Trails ist kein Klappern wahrnehmbar. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit des individuellen Erweiterns, sei es mit einer Pumpe, einem Schlauch oder einer Windjacke. Das modulare Interface wird hierfür auf den oben oder an der Seite liegenden Schlitten aufgeschoben. Mittels des Klettbands lassen sich so beliebige Teile befestigen.