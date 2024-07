Wolf Tooth Components EnCase System Bar Kit One im Test

Test Minitools: Wieso für die Unterbringung des Multitools nicht einen Raum nutzen, dem im Normalfall keine Bedeutung beigemessen wird? Das dachten sich vermutlich auch die Designer bei Wolf Tooth Components und platzierten das EnCase System Bar Kit One direkt in den Lenkerenden. Das spart nicht nur Platz, sondern stellt zugleich sicher, dass das Multitool bei jeder Fahrt mit an Bord ist. Wir haben uns das „Made in USA“ Tool genauer angeschaut.

Wolf Tooth Components EnCase System Bar Kit One Multitool mit 14 + 2 Funktionen

Das Wolf Tooth Components EnCase System Bar Kit One umfasst zwei multifunktionale Werkzeugträger sowie zwei flexible Storage-Sleeves Lenkerhüllen. Trotz des extrem schlanken Aufbaus geizen die beiden Multitools nicht mit Funktionen. Das Wolf Tooth Components EnCase System Hex Bit Wrench bietet insgesamt 14 Funktionen, darunter auch einen Satz Innensechskantschlüssel von 2 bis 8 Millimetern sowie Torx-Schlüssel in den Größen T10, T25 und T30. Beim zweiten Multitool handelt es sich um das EnCase System Chain + Tire Plug, welches einen Kettennieter und ein Tubeless Einführwerkzeug samt Plugs beinhaltet. Die Qualität der einzelnen Tools ist hervorragend und die im Halter integrierten Magnete gewährleisten in Verbindung mit den Gummiringen einen sicheren Halt der Bits.

Nur nicht mit Gewalt!

Beide Tools finden jeweils in einem der Lenkerhüllen Platz, die bei Bedarf – sprich Lenkern mit geringerem Innendurchmesser – zugeschnitten werden können. Wichtig ist, dass beim Einführen der Lenkerhüllen keine Gewalt ausgeübt wird. Das innovative Multitool-Set ist zu den meisten Lenkern kompatibel, allerdings nicht zu allen. Wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich vorab auf der Herstellerseite die Kompatibilitätsliste anschauen. Einmal im Lenker integriert ist für die meisten Reparaturen vorgesorgt. Das betrifft auch das schnelle Flicken von Tubeless-Reifen. Die Lenkerhüllen sitzen straff im Lenker und benötigen für die Entnahme etwas Fingerkraft. In der Hand und nachfolgend beim Arbeiten wissen die Tools durch eine sehr gute Haptik zu begeistern.

Wolf Tooth Components EnCase System Bar Kit One im Detail

Gewicht komplett: 134 Gramm

Länge der Hüllen: 124 mm (mit Lenkerstopfen 129 mm)

Funktionen: 14 + 2