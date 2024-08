Test Minitools: Die S.O.S. Tools Serie von Crankbrothers setzt auf den aktuellen Trend, alle für eine schnelle Reparatur benötigten Werkzeuge direkt am Rad zu montieren. Insgesamt umfasst die erst im Frühjahr vorgestellte Serie sechs verschiedene Tools, die den jeweiligen Anforderungen entsprechend ausgestattet sind. Wir haben uns aus dieser Line das Crankbrothers BC18 Bottle Cage Tool Kit im Test genauer angeschaut.

Crankbrothers BC18 Bottle Cage Tool Kit: Flaschenhalter mit Multitool und Reifenheber

Basis des BC18 Bottle Cage Tool Kits markiert der beidseitig montierbare Side-Entry Flaschenhalter. Seitlich des Halters, besser gesagt hinter der Biegung der Trinkflaschenaufnahme, befinden sich links und rechts die Halterungen für das Multitool und eine CO2-Kartusche. Wer lieber auf eine Minipumpe setzt, kann auch diese hier befestigen. Das Multitool sitzt perfekt vor Staub und Nässe geschützt in einem Röhrchen mit Schraubverschluss. Eine im Röhrchenboden integrierte Feder hebt das Tool beim Öffnen an, was nicht nur die Entnahme des Multitools vereinfacht, sondern gleichzeitig ein Klappern während des Fahrens verhindert. In der Mitte des Halters – quasi hinter der eingesetzten Trinkflasche – ist per Klick fixiert der stabile, sehr griffige Reifenheber untergebracht. Der Reifenheber selbst beherbergt auf seiner Rückseite ein TL Reifenreparatur-Set mit Reifenstopfer und Plugs.

Durchdachter Aufbau und tolle Detaillösungen

Das Multitool besteht aus zwei miteinander verbundenen Teilen, die sich durch ein Verschieben trennen lassen. So beinhaltet eine Seite die ausklappbaren, relativ kurzen Schlüssel sowie den magnetischen 8 mm Sechskantkopf, die andere Seite unter anderem den Kettennieter und den CO2-Kartuschenadapter. Wie durchdacht das Tool ist, zeigt alleine die Beschriftung der Speichenschlüssel bzw. des Ventileinsatzwerkzeugs. Die Gestaltung des Tools gewährleistet trotz der kompakten Abmessungen ein angenehmes Griffgefühl. Der gute Eindruck setzt sich beim Arbeiten mit den Werkzeugen fort. Die Qualität der integrierten Werkzeuge ist hervorragend und stellt in Verbindung mit dem verwindungssteifen Design ein äußerst effizientes Arbeiten sicher. Der nächsten Panne kann mit diesem Kit auf jeden Fall entspannt entgegen gesehen werden.

Crankbrothers BC18 Bottle Cage Tool Kit im Detail

Gewicht komplett: 254 Gramm (Minitool: 106 Gramm)

Funktionen: 18