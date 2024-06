Test Minitools: In den letzten Folgen unserer Multitool-Bestenliste werfen wir einen Blick auf besondere Ausführungen. Eine hiervon ist das Wera Bicycle Set 3A. Sowohl das Gewicht als auch die Abmessungen liegen fernab dessen, was wir uns normalerweise von einem Minitool wünschen. Dennoch beherbergt das 38-teilige Werkzeug-Set enormes Potential für die schnelle Reparatur unterwegs. Wieso und weshalb verrät unser Test.

Inhalt und Aufbau des Wera Bicycle Sets 3A

Ausgeliefert wird das Wera Bicycle Set 3A in einer optisch ansprechenden Verkaufskartonage. Das prall gefüllte Paket beinhaltet ein sehr breit aufgestelltes Sortiment an Werkzeugen sowie zwei Soft-Taschen. Die große Tasche ist mit einem zusätzlichen Klettstreifen inklusive Klebestreifen versehen. Spannend ist der Blick auf das Werkzeug. Auf engstem Raum beinhaltet ein klappbarer Kunststoff-Stellständer unter anderem eine Mini-Ratsche mit Rechts-/Linksumschaltung, diverse Nüsse und einen Bit-Handhalter. Selbst auf einen Kettennieter muss hier nicht verzichtet werden.

Der Ständer kann bei Nichtgebrauch oder für den Transport sehr praktisch in der großen Tasche untergebracht werden. Das Gewicht des Werkzeugs inklusive Ständer liegt bei stattlichen 461 Gramm und ist somit als Gesamtpaket definitiv nicht für die schmale Trikottasche geeignet. Hierfür bietet das Komplett-Set allerdings die zweite, wesentlich kleinere Tasche. Diese beherbergt von Werk aus einen Kettenfixierhaken, zwei griffige Reifenheber sowie eine Universalverlängerung. Für den mobilen Einsatz lässt sich die Tasche individuell mit den benötigten Tools ausstatten – doch dazu später mehr.

Kein Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugsets

Der erste Blick lässt schnell die Frage aufkommen, ob es sich letztendlich nur um ein leicht gepimptes Kompakt-Werkzeugset für die Hobbywerkstatt handelt. Das kann auf jeden Fall mit einem klaren Nein beantwortet werden. Die Auswahl der Werkzeuge ist auf Fahrradreparaturen abgestimmt – und das mit Blick auf den mobilen Einsatz. Bestes Beispiel ist die Ratsche, die mit einer Länge von unter 90 Millimetern auffällig klein dimensioniert ist. An einer guten Haptik und enormer Stabilität fehlt es dem kleinen und nützlichen Tool dennoch nicht.

Laut Hersteller „verpackt“ die Mini-Ratsche beachtliche 65 Newtonmeter, aufgrund der Hebellänge ist das jedoch eher ein theoretischer Wert. Der Stummelschraubendreher weist ebenso ein äußerst kleines Packmaß auf. Dieser wird übrigens auch als Teil eines weiteren Werkzeugs benötigt. Der Kettennieter lässt sich in Kombination mit dem Schraubendreher und der Verlängerung zu einem sehr effizienten Tool umbauen. Eine weitere Besonderheit im Bereich Multitool sind die Stecknüsse. Eine gute Griffigkeit gewährleistet die Rändelung am Rand.

Das Wera Bicycle Set 3A im Praxiseinsatz

Übersichtlich im bzw. am Ständer positioniert lässt sich das benötigte Werkzeug mit nur einem Blick schnell ausfindig machen. Die nervige Suche nach einem bestimmten Tool ist somit ausgeschlossen, allerdings sitzen die Bits recht straff im Halter. Leider ist die einhändige Entnahme der Werkzeuge so nicht möglich. Die Qualität der einzelnen Werkzeuge ist hervorragend. Alle Teile sind extrem sauber verarbeitet und ermöglichen ein äußerst effizientes und materialschonendes Arbeiten. Hauptakteur des Sets ist zweifelsohne die Mini-Ratsche. Der kleine 6° Rückholwinkel gestattet selbst in engen Ecken ein sehr bequemes Schrauben.

Unterwegs mit einer Ratsche zu arbeiten ist schon Luxus und macht besonders mit der Mini-Ratsche echt Spaß. Die Rändelschraube erlaubt ein schnelles Anziehen von Schrauben, bevor der benötigte Widerstand für die Ratsche greift. Mit den beiliegenden Bits kann nahezu allen Schraubverbindungen an den Kragen gegangen werden. Das Lösen von 15ern Muttern ist mit dem kurzen Hebel der Ratsche allerdings ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Hutmuttern, die oftmals bei Nabenschaltungen oder an älteren Fahrrädern zu finden sind, können aufgrund ihrer Tiefe mit der beiliegenden Nuss nicht bedient werden.





Das Multitool im XXL-Format

Für die Reparatur und Wartung eines Fahrrades hält das Set ein sehr umfangreiches Werkzeugpaket bereit. Die große Auswahl an TX Bits weiß hier ebenso zu begeistern wie der Satz Sechskant-Bits von 2 bis 8 mm. Selbst ein etwas kleinerer Satz mit Kugelkopf Sechskant-Bits liegt bei. Das ist schon großes Kino. Der Aufbau des Wera Bicycle Sets 3A unterscheidet sich somit grundlegend von herkömmlichen Multitools. So gesehen könnte das umfangreiche Set fast schon in die Bestenliste für Fahrrad-Werkzeugkoffer aufgenommen werden.

Allerdings gehört ja noch die kleine Soft-Tasche zum Lieferumfang. Diese kann für eine Tour mit dem eventuell benötigten Werkzeug befüllt werden, wodurch die mobile Werkzeugauswahl auf das Nötigste beschränkt werden kann. Dank der integrierten Schlaufen lassen sich die jeweils benötigten Bits sowie die Ratsche zuverlässig fixieren. Eine Gewichtsangabe unsererseits ist durch die individuelle Gestaltung natürlich nicht möglich. Die kleine Soft-Tasche verfügt zudem über zwei Schlaufen für die Aufnahme von CO2-Kartuschen.

Wera Bicycle Set 3A Multitool: Die Werkzeuge im Überblick