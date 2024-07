Zefal AFA 8 Plus im Test

Test Minitools: Das Zefal AFA 8 Plus Multitool wurde so entwickelt, dass bei Reparaturen unterwegs das Werkzeug immer zur Hand ist. Hierfür sorgen nicht nur die insgesamt neun Funktionen des Multitools selbst, sondern auch der speziell entwickelte Halter, der sich unauffällig unter jeden Flaschenhalter montieren lässt. Wir haben das Duo im Test abgecheckt.

Die Frage nach dem „Wohin mit dem Werkzeug“ stellt sich beim Zefal AFA 8 Plus Multitool nicht. Das insgesamt neun Funktionen umfassende Tool ist in einer eigens entwickelten Halterung untergebracht, die das Werkzeug zuverlässig vor Schmutz und Staub schützt. Dank des flachen Aufbaus lässt sich die Halterung platzsparend und unauffällig unter den Flaschenhalter montieren. Das in der Box verstaute Multitool ist nach dem Öffnen des Seitendeckels unkompliziert entnehmen. Im Rahmen einer Tour bietet das Tool für Reparaturen oder kleinere Einstellungen am Bike die wichtigsten Werkzeuge – und das immer griffbereit.

Zefal AFA 8 Plus: Durchdachtes Design und Kettennieter bis 12-fach

Der AFA 8 Plus beinhaltet ein Sechskantschlüssel-Set mit 2/2,5/3/4/5 und 6 mm, einen T25 Torx, einen Schlitzschraubendreher und einen Kettennieter von 8- bis 12-fach. Die Werkzeugqualität verdient absolutes Lob und die Verarbeitung bewegt sich auf höchstem Niveau. Das durchdachte Design mit der Abstufung bzw. Einkerbung für die feineren Werkzeuge zeugt vom Innovationsgeist der französischen Ingenieure. Einziger Nachteil ist lediglich die daraus resultierende sehr kurze Werkzeuglänge. Abgesehen hiervon überzeugt das Tool durch eine gute Haptik. Dem schließt sich auch der hochwertige Kettennieter an, der gute Dienste leistet.

Zefal AFA 8 Plus im Detail

Gewicht komplett: 164 Gramm (Minitool: 108 Gramm)

Maße des Minitools: Etwa 72 x 48 x 11 mm

Funktionen: 9

Die Funktionen im Überblick

Innensechskantschlüssel: 2, 2.5, 3, 4, 5 und 6 mm

Torx-Schlüssel: T25

Schraubendreher: Schlitz

Kettennieter: 8/9/10/11/12-fach