Brooks MT21 Multi Tool im Test

Test Minitools: Das in einer exklusiven Lederhülle eingeschlagene Brooks MT21 hebt sich deutlich von den meisten Multitools in unserer Bestenliste ab. Nicht nur mit der Hülle, sondern auch mit dem Werkzeug selbst legt der Lederspezialist aus England ein Produkt vor, welches von höchster Handwerkskunst zeugt. Auf jeden Fall beeindruckend, aber wie kann sich das exklusive Tool im Alltag behaupten?

Brooks MT21 Multi Tool: Aufbau und Verarbeitung

Sprechen wir von Minitools, dann geht es neben der Funktionalität natürlich um ein geringes Gewicht und ein kleines Packmaß. Leicht und klein soll es also sein das perfekte Tool. Der Lederspezialist aus England geht beim MT21 unübersehbar einen anderen Weg. Das Multitool ist nicht nur ziemlich klobig, sondern mit 300 Gramm Gewicht inklusive Lederhülle auch relativ schwer. Dafür erhält der Käufer allerdings ein Produkt, welches handwerklich auf höchstem Niveau liegt. Der stabile und optisch sehr auffällige Rahmen beherbergt in seiner Mitte ein breit gefächertes Sortiment an Werkzeugen. So finden sich hier unter anderem ein Inbusschlüssel-Satz von 2 bis 8 mm, drei Torx-Schlüssel sowie ein Schlitz- und zwei Kreuzschlitzschraubendreher. Ebenfalls mit an Bord sind ein Messer und ein Kettennieter, der wiederum vier Speichenschlüssel, ein Flaschenöffner und einen Brooks-Sattelschlüssel beinhaltet. Die pflanzlich gegerbte Lederhülle, in die das Tool eingebettet ist, komplettiert den optisch perfekten Auftritt.

Handling

Die einzelnen Werkzeuge sitzen recht straff im Rahmen, lassen sich aber ohne Probleme ausklappen. Die Aufteilung ist Brooks gut gelungen, wodurch alle Werkzeuge ziemlich lang ausfallen – Ausnahme bildet hier lediglich der 8 mm Kurbelschraubenschlüssel. Dank der Länge und des robusten Aufbaus ist beim Schrauben ein hohes Drehmoment möglich. Was auf der einen Seite optimal ist, zeigt sich beim Arbeiten auf engem Raum wiederum hinderlich. Die klobige und kantige Bauform des Tools trübt zudem besonders bei kleineren Händen das Griffgefühl. Sehr durchdacht ist die Zusammenstellung der Werkzeuge. Eigentlich findet sich alles, was für die schnelle Reparatur eines modernen Fahrrades am Straßenrand benötigt wird. Aufgrund des Designs und des doch recht hohen Gewichts würden wir die Zielgruppe für das Brooks MT21 im Bereich Trekking, Cruiser und Retro sehen. In der Trikottasche ist das Tool definitiv deplatziert. Für den Einsatz an älteren Fahrrädern würden wir uns noch ein 8 und 10 mm Schraubenschlüssel wünschen.

Brooks MT21 Multi Tool im Detail

Gewicht inkl. Lederhülle: 300 Gramm

Maße: Etwa 96 x 49 x 20 mm

Anzahl Funktionen: 21

Material: Stahl, Hülle aus pflanzlich gegerbtem Leder

Die Funktionen im Überblick