Pedros Rx Micro-21 im Test

Test Minitools: Zum Preis eines kleinen Werkzeugkoffers ist das Pedros Rx Micro-21 Minitool im Handel erhältlich. Knapp 70 Euro kostet der kleine Helfer für die schnelle Reparatur am Straßen- oder Wegesrand. Dank der insgesamt 21 Funktionen geizt das Multifunktionswerkzeug allerdings auch nicht mit sinnvollen Features. Ob das Rx Micro-21 Tool das Geld wert ist, zeigt unser Test.

Pedros Rx Micro-21 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Das Pedros Rx Micro-21 Minitool beinhaltet alle Werkzeuge, die im Rahmen einer Tour eine schnelle Reparatur des Fahrrades ermöglichen. Hierzu gehören unter anderem Innensechskantschlüssel in den Größen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 und 8 mm, zwei Torx-Schlüssel (T25 und T30), ein Schlitzschraubendreher, zwei Reifenheber mit Quick-Link-Lagerung sowie ein multifunktionaler 1- bis 12-fach Kettennieter. Der Kettennieter ist ein echter Tausendsassa und verfügt zusätzlich über zwei Semi-Ringschlüssel (7 und 8 mm), drei Speichenschlüssel und ein Ventileinsatzwerkzeug. Eine Besonderheit ist außerdem das Shimano Kurbelkappenwerkzeug, welches bei Minitools wirklich Seltenheitswert hat. Die einzelnen Werkzeuge sind exzellent verarbeitet und dank der Anti-Korrosions-Oberfläche sollte die Freude daran lange anhalten.

Handling

Wie durchdacht das Pedros Rx Micro-21 Minitool ist, zeigt bereits der Blick auf den von Reifenhebern flankierten Rahmen. Das bringt direkt mehrere Vorteile mit sich. So sind auf der Radtour automatisch immer die Reifenheber mit an Bord, im aufgesteckten Zustand lässt sich das Tool zudem sehr angenehm greifen. Letzteres ermöglicht wiederum einen hohen Krafteinsatz beim Schrauben. Und hier kann es dank des stabilen Aufbaus des Rx Micro-21 ruhig beherzt zur Sache gehen. Sogar die Micro-Reifenheber vermögen trotz ihrer geringen Größe in punkto Effizienz, Stabilität und Haptik zu überzeugen. Für normal sitzende Reifen sind diese Hebel völlig ausreichend. Selbst bei nicht offensichtlichen Details begeistert das Tool. So lässt sich der sehr schlank gestaltete Schlitzschraubendreher auch als Scheibenbremsbelagspreizer nutzen.

Pedros Rx Micro-21 Minitool im Detail

Gewicht: 155 Gramm (ohne 8 mm Bit)

Maße: Etwa 85 x 48 x 20 mm

Anzahl Funktionen: 21

Material: 6061 Aluminiumkörper, CrMo-Werkzeugstahl mit Anti-Korrosions-Oberfläche

Die Funktionen im Überblick