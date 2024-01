Test Minitools: Ausgestattet mit 18 Funktionen soll das SKS Tom 18 Minitool bei fast allen Defekten am Fahrrad weiterhelfen. Zu den besonderen Features zählt unter anderem ein Bremsbelagöffner, der bei vielen Multifunktionswerkzeugen leider vergeblich gesucht wird. Wir haben uns das durchdachte Multitool für kleinere Reparaturen unterwegs genauer angeschaut.

SKS Tom 18 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Ausgeliefert wird das Multifunktionswerkzeug in einer praktischen Neoprentasche. Damit wird nicht nur das Werkzeug selbst geschützt, sondern auch andere Dinge, die zusammen mit dem SKS Tom 18 im Rucksack oder in der Satteltasche verstaut werden. Die Verarbeitung des kompakten und mit knapp 180 Gramm relativ leichten Tools bewegt sich auf hohem Niveau. Einen sehr guten Eindruck vermitteln ebenso die integrierten Werkzeuge. An Funktionsvielfalt fehlt es dem kleinen Alleskönner ebenfalls nicht. So gehören unter anderem auch ein Kettennieter, ein T25 Schlüssel und ein Bremsbelagöffner zum Inventar. Die Innensechskantschlüssel reichen von 2.5 bis 8 mm, lediglich ein 2 mm Schlüssel fehlt für den perfekten Auftritt.

Handling

Das Multitool SKS Tom 18 ermöglicht bei kleineren Reparaturen im Rahmen einer Tour ein effizientes Arbeiten. Hierfür sorgt neben dem verwindungssteifen Grundgerüst auch die hochwertige Qualität der einzelnen Werkzeuge. Bauartbedingt ist das Handling natürlich nicht mit Werkzeugen in der Werkstatt vergleichbar. Dennoch vermag das Multifunktionswerkzeug durch ein gutes und angenehmes Griffgefühl zu begeistern. Der robuste Kettennieter kann ebenfalls volle Punktzahl einfahren, selbst festsitzende Nieten stellen kein Problem dar. Ein kleiner Tipp: Ein wenig Öl auf dem Gewinde erleichtert die Arbeit. Lediglich bei den Reifenhebern kann die Haptik nicht ganz überzeugen. Hier sollten auf jeden Fall separate Reifenhebel mitgeführt werden.

Werbung Pivot Shuttle AM

SKS Tom 18 Minitool im Detail

Gewicht: 178 Gramm

Maße: Etwa 72 x 48 x 20 mm

Anzahl Funktionen: 18

Material: Rostfreier Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl

Die Funktionen im Überblick