XLC Multifunctional Tool TO-M20 im Test

Test Minitools: Mit XLC (kurz für x-cellent bike components) findet sich in der Accell Group eine auf Fahrradkomponenten spezialisierte Marke. Das Portfolio umfasst neben Fahrradteilen unter anderem auch Zubehör und Bekleidung. Im Bereich Werkzeug geizt XLC ebenfalls nicht mit einer riesigen Auswahl. Alleine das Sortiment an Multitools umfasst aktuell nicht weniger als 14 Modelle. Eines davon ist das XLC Multifunctional Tool TO-M20, welches wir im Test hatten.

XLC Multifunctional Tool TO-M20: Aufbau und Verarbeitung

Von der Artikelbezeichnung sollte sich niemand in die Irre führen lassen: Im Gegensatz zu vielen Multitools anderer Hersteller sagt die Zahl im Produktnamen nichts über die Anzahl der Werkzeuge aus. Das XLC Multifunctional Tool TO-M20 bietet 15 Funktionen, die sich auf etwa 75 x 56 x 19 Millimetern erstrecken. Die einzelnen Werkzeuge sind relativ lang dimensioniert und machen bezüglich der Verarbeitung einen ordentlichen Eindruck. Hierfür sorgt auch die vernickelte Anti-Rost-Beschichtung. An Ort und Stelle gehalten werden die Werkzeuge zuverlässig von einem verwindungssteifen Rahmen. Die seitlich eingelassenen Logos des Markenzeichens sehen nicht nur gut aus, sondern erhöhen gleichzeitig die Griffigkeit.

Handling des Minitools

Das XLC Multifunctional Tool TO-M20 liegt gut in der Hand und erlaubt dank des stabilen Aufbaus ein effizientes Arbeiten. Bei etwas fester sitzenden Schrauben lässt sich das steife und verwindungssteife Gehäuse sehr gut als Hebel einsetzen. Die Ausstattung des Minitools lässt in der Praxis nahezu keine Wünsche offen. Das breite Angebot an Innensechskantschlüsseln ist hierbei ebenso hervorzuheben wie die beiden Speichenschlüssel, die drei Schraubendreher und die T10 / T25 Torx-Schlüssel. Ein längerer Hebel des Kettennieters wäre für eine bessere Handhabung sicherlich vorteilhaft, notdürftige Kettenreparaturen sind aber auch so möglich. Wünschen würden wir uns allerdings eine Fixierung des Hebels gegen ein unbeabsichtigtes Ausklappen.

XLC Multifunctional Tool TO-M20 im Detail

Gewicht: 174 Gramm

Maße: Etwa 75 x 56 x 19 mm

Anzahl Funktionen: 15

Material: Gehärteter Stahl mit vernickelter Anti-Rost-Beschichtung

Die Funktionen im Überblick