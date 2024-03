Test Minitools: Die Cyclus Tools Multitool-Serie umfasst drei kleine Faltwerkzeuge für die schnelle Reparatur unterwegs. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern verzichtet der in Erfurt ansässige Hersteller bei allen Tools auf einen Kettennieter. Wir haben im großen Velomotion Minitool-Test alle drei Exemplare unter die Lupe genommen. In diesem Teil des Tests widmen wir uns dem größten Tool der Serie, dem Cyclus Tools Faltwerkzeug Pro.

Cyclus Tools Faltwerkzeug Pro Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Der in Erfurt ansässige Hersteller Cyclus Tools entwickelt und produziert Fahrrad-Werkzeuge für die Profiwerkstatt. Mit der Faltwerkzeug-Serie bietet das Unternehmen ebenfalls drei kleine Helfer für unterwegs an. Dem hohen Anspruch an Qualität genügt hierbei auch das Cyclus Tools Faltwerkzeug Pro Minitool. Alle Werkzeuge des Tools sind sauber und präzise verarbeitet. Ebenfalls sehr gut gefällt die Länge der einzelnen Werkzeuge, wodurch tiefer liegende Schrauben gut erreicht werden können. Das Angebot umfasst einen kompletten Satz an Innensechskantschlüsseln von 2 bis 8 Millimetern, einen T25 Torx-Schlüssel sowie jeweils einen Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher.

Handling

Trotz der doch recht kantigen Optik liegt das Minitool überraschend angenehm in der Hand. Die Abmessungen sowie das flache Design sorgen für eine gute Haptik und die stabile Konstruktion lässt auch höhere Anzugsmomente zu, ohne dass sich das Tool direkt verwindet. Die einzelnen Werkzeuge sitzen teilweise recht straff in der Rahmenkonstruktion, ein unbeabsichtigtes Ausklappen ist somit ausgeschlossen. Sehr in Grenzen hält sich allerdings die Auswahl an Werkzeugen. So vermissen wir einen T10 Torx-Schlüssel ebenso wie einen Kettennieter. Dieser wird zwar nur selten benötigt, ohne entsprechendes Werkzeug ist ein Kettenriss allerdings ein absoluter Showstopper.

Cyclus Tools Faltwerkzeug Pro Minitool im Detail

Gewicht: 148 Gramm

Maße: Etwa 81 x 40 x 19 mm

Anzahl Funktionen: 10

Die Funktionen im Überblick