Test Minitools: Der in Erfurt ansässige Hersteller Cyclus Tools entwickelt und produziert Fahrrad-Werkzeuge für die Profiwerkstatt. Mit der Multitool-Serie bietet das Unternehmen allerdings auch drei kleine Helfer für unterwegs an. In diesem Teil des Tests widmen wir uns dem mittleren Tool der Serie, dem Cyclus Tools Faltwerkzeug Midi.

Cyclus Tools Faltwerkzeug Midi Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Nach den Tests der Cyclus Tools Faltwerkzeuge Pro und Mini haben wir uns dem Midi gewidmet. Wie die Produktbezeichnung bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um das mittlere Modell der Multitool-Serie. Die Ähnlichkeiten sind sowohl optisch als auch vom Aufbau her mehr beim Mini als beim Pro angesiedelt. Die wenigen Millimeter Unterschied machen aber am Ende den Unterschied, doch dazu später mehr. An Bord sind ein kompletter Satz an Innensechskantschlüsseln von 2 bis 8 Millimetern sowie ein Kreuzschlitz-Schraubendreher. Im Gegensatz zur kleineren Variante gibt es keinen Schlitz-Schraubendreher, dafür aber einen T25 Torx. Wie die beiden Modelle Pro und Mini weiß die mittlere Version ebenfalls durch eine saubere Verarbeitung zu überzeugen.

Handling

Mit dem Midi Faltwerkzeug hat der Hersteller einen guten Kompromiss gefunden. Das Tool ist klein genug für jede Satteltasche, liegt aber immer noch recht gut in der Hand, ohne in dieser „verloren“ zu gehen. Auch die Länge der einzelnen Schlüssel ermöglicht ein vergleichsweise effizientes Arbeiten. Die wenigen Millimeter Unterschied zum Mini machen bezüglich der Haptik und Hebelwirkung dann doch erstaunlich viel aus. Das gleiche gilt für den Kreuzschlitzschraubendreher, dem aufgrund seiner Größe nicht nur eine Alibi-Funktion zukommt. Komplettiert durch einen T25 Torx-Schlüssel handelt es sich beim Midi um ein durchaus ernstzunehmendes Tool für unterwegs.

Cyclus Tools Faltwerkzeug Midi Minitool im Detail

Gewicht: 102 Gramm

Maße: Etwa 60 x 31 x 20 mm

Anzahl Funktionen: 9

Die Funktionen im Überblick