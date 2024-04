Test Minitools: Die insgesamt drei Faltwerkzeuge umfassende Multitool-Serie von Cyclus Tools beinhaltet mit dem Modell Mini ein sehr kompaktes Tool für schnelle Reparaturen am Wegesrand. Wie bei allen Tools der Serie wird auch hier auf einen Kettennieter verzichtet. Angesichts der Größe des Werkzeugs allerdings kein Wunder. Um es vorweg zu sagen: Mini bedeutet in diesem Fall wirklich mini.

Cyclus Tools Faltwerkzeug Mini Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Mit seinen Faltwerkzeugen bietet das auf Profi-Fahrradwerkzeug spezialisierte Unternehmen drei kleine Helfer für unterwegs an. Das kleinste Tool der Serie ist das Modell Mini. Die Bezeichnung Mini ist in diesem Fall wirklich Programm: Mit etwa 53 x 30 x 18 Millimetern passt das Faltwerkzeug selbst in die kleinste Hosen- oder Trikottasche. Auch das Gewicht von nur 79 Gramm dürfte Puristen wahre Freudentränen in die Augen treiben. Bei der Auswahl der Werkzeuge ist ebenfalls Staunen angesagt, zumindest mit Blick auf den kompletten Satz an Innensechskantschlüsseln von 2 bis 8 Millimetern. Zusätzlich finden sich ein Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher.

Handling

Die einzelnen Werkzeuge sitzen teilweise recht straff in der Rahmenkonstruktion aus Metall, ein unbeabsichtigtes Ausklappen ist somit ausgeschlossen. Aufgrund der Abmessungen und der stabilen Bauweise des Rahmens präsentiert sich das Faltwerkzeug extrem verwindungssteif. Allerdings sind die Werkzeuge recht kurz gehalten, weshalb beim Schrauben hohe Anzugsmomente nur schwer umzusetzen sind. Das Multitool liegt zudem nicht optimal in der Hand. Für ein schnelles Nachziehen einer Schraube reicht es, ernsthafte Reparaturen sind so allerdings kaum möglich. Den geradezu drollig wirkenden Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendrehern, die ebenfalls mit an Bord sind, kommt eher eine Alibi-Funktion zu.

Cyclus Tools Faltwerkzeug Mini Minitool im Detail

Gewicht: 79 Gramm

Maße: Etwa 53 x 30 x 18 mm

Anzahl Funktionen: 9

Die Funktionen im Überblick