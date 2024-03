Unior Euro 17 Minitool im Test

Test Minitools: Unior gehört zu den weltweit größten Firmen im Bereich Metallverarbeitung. Das Unternehmen liefert unter anderem Schmiedeteile an renommierte europäische Automobilhersteller und an deren Systemlieferanten. Ein weiterer wichtiger Unternehmensbereich ist die Herstellung von Werkzeugen. Mit dem Unior Euro 17 Minitool findet sich im Sortiment auch ein mit 17 Funktionen ausgestattetes Fahrradwerkzeug. Wir haben uns das Tool mit den brünierten Werkzeugspitzen im Test genauer angeschaut.

Unior Euro 17 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Die leicht zu öffnenden Werkzeuge des Unior Euro 17 Minitools sind in einem Kunststoffrahmen integriert. Der Rahmen fällt mit 79 x 58 x 20 Millimetern relativ üppig aus. Sehr gut gefallen die einzelnen Werkzeuge, die auch für tiefer liegende Schrauben lang genug ausgeführt sind. Die brünierten Spitzen versprechen zudem eine hohe Stabilität und gleichzeitig die Reduzierung von Abnutzungserscheinungen. An Bord ist alles, was für grundlegende Reparaturen am Straßenrand benötigt wird. Hierzu zählen unter anderem ein breit gefächertes Angebot an Inbus-Schlüsseln sowie die Torx-Schlüssel in den Größen T10 und T25. Eine Besonderheit ist der Ventilausdreher in Kombination mit dem Kettennieter – doch dazu später mehr.

Handling

Das Unior Euro 17 Minitool begeistert durch äußerst geschmeidige Funktionalität. Grund hierfür sind spezielle PVC-Scheiben, die zwischen den Tools platziert ein leichtes und schnelles Ausklappen des benötigten Werkzeugs ermöglichen. Aufgrund der Größe des Kunststoffrahmens liegt das Tool allerdings nicht perfekt in der Hand. Das größte Manko zeigt sich jedoch bei höheren Anzugsmomenten. Bei fest sitzenden Schrauben verwindet sich der komplette Rahmen, wodurch ein präzises Anziehen von Schrauben sehr erschwert wird. Fast unverständlich, wenn die anderen durchdachten Detaillösungen betrachtet werden. So kann der Ventilausdreher abgeschraubt und für eine größere Hebelwirkung als Hebelverlängerung in den Kettennieter geschraubt werden. Selbst ein DT Speichenschlüssel gehört zum „Inventar“. Licht und Schatten liegen manchmal dann leider doch recht nah beieinander.

Unior Euro 17 Minitool im Detail

Gewicht: 168 Gramm

Maße: Etwa 79 x 58 x 20 mm

Anzahl Funktionen: 17

Material: Chrom-Vanadium 4, Molybdän-Vanadium 52, Chrom-Silizium-Vanadium 5, brünierte Werkzeugspitzen, Rahmen aus Kunststoff

Die Funktionen im Überblick