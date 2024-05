Test Minitools: In den Bestenlisten auf Velomotion stellen die Tools und Werkzeuge von Birzman seit Jahren ihre Qualität und Funktionalität unter Beweis. Mit dem Birzman Diversity 17 hatten wir nun erneut ein Produkt des taiwanesischen Herstellers im Test. Ausgestattet mit 17 Funktionen verspricht das Multitool umfangreiche Reparaturmöglichkeiten. Eine Besonderheit ist hierbei sicherlich der integrierte CO2-Adapter für Gewindekartuschen. Wie sich das Minitool im Alltag schlägt zeigt unser Test.

Birzman Diversity 17 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Das Birzman Diversity 17 Minitool bietet auf überschaubarem Raum nahezu alles, was bei Reparaturen im Rahmen einer Tour benötigt wird. Innensechskantschlüssel von 2 bis 8 Millimeter sind ebenso Bestandteil des Sofort-Hilfe-Sortiments wie ein T25 Torx-Schlüssel und ein Kettennieter. Dazu gesellen sich noch jeweils ein Schlitz- und Kreuzschlitz-Schraubendreher sowie zwei Speichenschlüssel. Gehalten werden die aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigten Werkzeug in einem High Polymer Gehäuse. Und dieses bietet noch weitere Features. So finden sich neben zwei Reifenhebern zusätzlich ein Kettenhaken sowie ein mit Gewindekartuschen kompatibler CO2-Adapter. Die Verarbeitung der einzelnen Werkzeuge ist gut und die Reifenheber sitzen satt im Gehäuse – das kann man aber leider nicht von allen Werkzeugen behaupten.

Handling

Im Gegensatz zu vielen anderen Multitools ist das Birzman Diversity 17 auffallend voluminös bemessen. Besonders für kleinere Hände ist das Tool einfach zu groß gestaltet. Dafür erhält man aber auch ein Produkt, welches nahezu alle Werkzeuge beinhaltet – einschließlich eines CO2-Adapters. Zu beachten ist, dass der Adapter für Gewindekartuschen ausgelegt ist. Was uns nicht gefällt ist der recht lose Sitz der Werkzeuge. Der Rahmen lässt sich zwar enger zusammenschrauben, allerdings wird hierfür ein separater Innensechskantschlüssel benötigt. Und wenn wir ehrlich sind: Zumindest bei Auslieferung sollte kein Spiel vorhanden sein. Der 8 mm Innensechskant befindet sich als Adapter auf dem verlängerten 5 mm Innensechskant und rutscht auf diesem munter hin und her. Kritik müssen sich auch die Reifenheber gefallen lassen. Für straff sitzende Reifen sind die Hebel einfach zu kurz und untergraben durch ihre kantiges Design zudem ein angenehmes Griffgefühl.

Birzman Diversity 17 Minitool im Detail

Gewicht: 179 Gramm

Maße: Etwa 99 x 44 x 20 mm

Anzahl Funktionen: 17

Material: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Gehäuse und Reifenheber aus High Polymer

Die Funktionen im Überblick