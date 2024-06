Radsport: Yves Lampaert hat den Auftakt der Tour de Suisse gewonnen. In einem kurzen Einzelzeitfahren war der Belgier um drei Sekunden schneller als Lokalmatador Stefan Bissegger. Die Rundfahrt durch die Schweiz endet nächsten Sonntag mit einem anspruchsvollen Bergzeitfahren.

Lampaert mag die kurzen Zeitfahren

Mit einem kurzen Zeitfahren wurde die 87. Tour de Suisse heute in Vaduz gestartet. Den 4,77 Kilometer langen Parcours bestritt Yves Lampaert (Soudal – Quick-Step) mit einer Zeit von 5:05,58 Minuten am schnellsten. Der Belgier – der vor zwei Jahren bereits den Prolog der Tour de France gewann – konnte sich um drei bzw. vier Sekunden vor Stefan Bissegger (EF Education – EasyPost) und Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) durchsetzen. Damit geht er morgen auch als Gesamtführender in die zweite Etappe.

Bergige Tour de Suisse 2024

Die diesjährige Tour de Suisse ist eine extrem hügelige bzw. bergige Angelegenheit. Unter anderem muss der Gotthard Pass absolviert werden, ebenso wie der Nufenenpass und der Col de la Croix – und das gleich doppelt. Zum Abschluss entscheidet am Sonntag ein Bergzeitfahren nach Villars-sur-Ollon. Als stärkste Mannschaft ins Rennen geht wohl das UAE Team Emirates. Mit Adam Yates und Joao Almeida schickt die in Weiß gekleidete Equipe gleich zwei Top-Favoriten auf den Gesamtsieg an den Start. Und mit Isaac del Toro und Jan Christen stehen zudem zwei sehr interessante Mega-Talente im Aufgebot.